Выборы2019

Выборы

16:29 12.03.2019

Слипачук: ЦИК всегда была и будет на стороне права

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Слипачук: ЦИК всегда была и будет на стороне права

Центральная избирательная комиссия является фундаментом для организации справедливого волеизъявления граждан, в ней не может быть места политическим интригам и конфликтам, сказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга, который состоялся после совещания с генпрокурором Юрием Луценко, главой СБУ Василием Грицаком, министром внутренних дел Арсеном Аваковым и председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Леонидом Евдоченко.

"ЦИК всегда была и будет на стороне права. Убеждена, что наши силовые ведомства, с руководством которых сегодня провели очень важное совещание, также придерживаются такого подхода. Поэтому, руководствуясь верховенством права, мы будем совместно защищать свободу волеизъявления граждан Украины. Мы обязаны уважать выбор украинского народа и сделать все зависящее от нас, чтобы соблюсти демократические принципы и высокие международные стандарты при проведении очередных выборов президента Украины", - подчеркнула Т.Слипачук, сообщается на официальной странице ЦИК в Facebook во вторник.

При этом, как отмечают в Центризбиркоме, Ю.Луценко отметил, что правоохранительная система Украины имеет общую позицию с ЦИК по обеспечению свободных, честных и прозрачных выборов.

По его словам, на сегодняшнем совещании были детально обсуждены все алгоритмы сотрудничества заинтересованных сторон на выборах. В частности, по противодействию подкупа избирателей, организации так называемых "каруселей" на избирательных участках, выдачи членами УИК бюллетеней для голосования на имя лиц, находящихся за рубежом.

"В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заверил, что правоохранители обеспечат безопасность и порядок как при печати избирательных бюллетеней на ГП "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг", так и во время их транспортировки в ОИК и затем - в УИК . Кроме того, в день голосования планируется задействовать 134 тыс. 381 сотрудников МВД, которые, по словам чиновника, должны эффективно организовать обеспечение публичной безопасности на избирательных участках", - говорится в сообщении комиссии.

О готовности к взаимодействию во время избирательного процесса также заявил председатель СБУ Грицак, добавили в Центральной избирательной комиссии.

В частности, он отметил, что каждая из правоохранительных структур непременно обеспечит в пределах определенных действующим законодательством полномочий реагирования на те или иные вызовы, которые могут возникать во время подготовки и проведения президентских выборов.

Теги: #цик #слипачук #выборы
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