Выборы2019

Выборы

14:28 12.03.2019

ENEMO констатирует наличие условий в Украине для проведения демократических выборов

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ENEMO констатирует наличие условий в Украине для проведения демократических выборов

В Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) в Украине констатируют, что в целом в стране присутствуют условия для проведения демократических политических кампаний и выборов.

"В целом мы отмечаем, что условия для проведения демократических выборов и политических кампаний присутствуют в Украине", - сказал глава ENEMO в Украине Златко Вуйович на пресс-конференции во вторник в Киеве.

В то же время, он отметил, что случаи нарушения правил предвыборной агитации, злоупотребления административным ресурсом, подкупа голосов, изменений в составе окружных избирательных комиссий, а также политической поляризации освещения информации в СМИ негативно влияют на конкурентную политическую среду.

Кроме того, в ENEMO отмечают, что, несмотря на консенсус во власти, необходимо изменять избирательное законодательство, не было сделано существенных изменений перед проведением президентских выборов. "Но, несмотря на недостатки, действующая законодательная база обеспечивает достаточные условия для проведения выборов в Украине в соответствии с международными стандартами", - отметил З.Вуйович.

Согласно первому промежуточному отчету ENEMO по наблюдению за очередными президентскими выборами, Центральная избирательная комиссия Украины работает открыто и коллегиально, открыто для СМИ и представителей общественности. Среди недостатков в работе ЦИК отмечается, что иногда избирком отказывает наблюдателям в присутствии на подготовительных заседаниях.

В отчете указано, что регистрация избирателей и обновление их списков в целом проходит своевременно и эффективно.

В то же время, у экспертов вызывает беспокойство низкий уровень регистрации на выборах внутренне перемещенных лиц.

Также ENEMO отмечает, что в Украине остается низким показатель участия женщин-кандидатов в выборах - лишь 4 из 39.

В отчете говорится, что наблюдение на местах показало значительное количество незаконной агитации, неравных условий для кандидатов, недобросовестной конкуренции и усиление напряжения на предвыборных митингах.

В ENEMO отмечают, что в Украине нет ни одного публично доступного реестра жалоб на каком-либо уровне администрирования выборов.

Среди прочего, ENEMO обеспокоена тем, что информация в СМИ очень часто предвзятая и включает разные формы политической агитации.

Исследование проводилось в период с 8 февраля до 8 марта.

Международная миссия по наблюдению ENEMO в Украине финансируется USAID (Агентством США по международному развитию) через NDI (Национальный демократический институт), посольством Германия в Киеве и Европейским Союзом.

В день выборов 158 наблюдателей ENEMO планируют наблюдать за более чем 1 тыс. избирательных участков, и наблюдать за процедурами открытия, голосования, подсчета голосов и передачей протоколов.

Теги: #enemo #выборы
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