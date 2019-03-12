Выборы2019

Выборы

13:58 12.03.2019

Должность заместителя секретаря СНБО может занять экс-кандидат в президенты Кривонос - источник

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Должность заместителя секретаря СНБО может занять экс-кандидат в президенты Кривонос - источник

На пост заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) рассматривается кандидатура Сергея Кривоноса, занимавшего должность заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к администрации президента.

"Рассматривается кандидатура Кривоноса", - сказал собеседник агентства.

По его информации, С.Кривонос также возглавит межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

Как сообщалось, П.Порошенко во вторник анонсировал кадровое назначение в Совет национальной безопасности и обороны Украины и подчеркнул, что получивший новое назначение человек, одновременно будет возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству.

"Появится человек, который будет непосредственно заниматься вопросами перевооружения Вооруженных сил и других военных формирований и вопросами нашего сотрудничества с НАТО", - сказал П.Порошенко, выступая на форуме "От энергоэффективности к энергонезависимости".

С.Кривонос родился 26 июля 1970 года в Кременчуге Полтавской области. Был командиром 8-го Хмельницкого полка спецназначения. Принимал участие во многих международных учениях. Командовал обороной Краматорского аэродрома в 2014 году.

С ноября 2014 года С.Кривонос - начальник Управления специальных операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 5 января 2016 г. - первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ.

С.Кривонос выдвигался кандидатом в президенты Украины в 2019 году, но 6 марта снял свою кандидатуру, поддержав кандидатуру Петра Порошенко.

Как сообщалось, П.Порошенко 4 марта уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

Ранее телепроект "Наши гроши" (Bigus.info) со ссылкой на предоставленные журналистам неназванным анонимным источником данные электронной переписки, обнародовал информацию о коррупционной схеме по закупке бронетанковыми заводами госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения в 2015-2017 гг. контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки". В одной из последующих серий программы речь шла о том, что схемы закупки комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома" включали в себя "откаты" для нынешнего руководителя госконцерна Павла Букина и первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) О.Гладковского.

Национальное антикоррупционное бюро Украины 7 марта провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства О.Гладковского и его сына Игоря.

Теги: #снбо #кривонос #выборы
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