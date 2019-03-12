Выборы2019

Выборы

13:49 12.03.2019

Аваков уверен, что "Нацдружины" не будут идти на обострение ситуации на выборах

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Аваков уверен, что "Нацдружины" не будут идти на обострение ситуации на выборах

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что "Национальные дружины" не пойдут на обострение ситуации во время на наблюдения за выборами президента страны.

"Ни одно формирование, ни "Нацкорпус", ни "Нацдружины" не будут иметь право оказывать силовое влияние на избирательный процесс", - сказал он на совместном брифинге руководителей силовых структур во вторник в здании ЦИК Украины.

А.Аваков указал, что после определенных заявлений представителей "Нацдружин" МВД провело "профилактику этой ситуации".

"И у нас есть некоторое убеждение, что те, кто "красиво" заявляют, не пойдут на прямой конфликт с властью. А у власти будет достаточно сил для того, чтобы этот процесс прошел нормально", - отметил министр.

В свою очередь глава ЦИК Татьяна Слипачук указала, что после заявлений представителей "Нацдружин", которым было разрешено наблюдать за выборами, комиссия направила соответствующую информацию в МВД и СБУ, чтобы они оценили ее в рамках своей компетенции.

Она отметила, что на сегодняшний день законодательно надлежащим образом не урегулирован вопрос об отмене разрешения наблюдать за выборами тем организациям, которые получили такое право.

Ранее представитель "Национальных дружин" заявил, что в случае фальсификаций на выборах наблюдатели от их организации могут применить силу.

Теги: #нацдружины #аваков #выборы
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