У правоохранителей Украины есть единая позиция по обеспечению честных выборов - Луценко

Руководители украинских правоохранительных органов декларируют совместную единую позицию по обеспечению честных и прозрачных выборов президента Украины.

"У правоохранительной системы Украины есть общая позиция по обеспечению честных конкурентных выборов. Это совместная позиция всех правоохранительных структур. И сегодня, именно исходя из этой позиции, мы пришли к полному пониманию и с руководством ЦИК", - сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на совместном брифинге с председателем ЦИК Татьяной Слипачук, главой СБУ Василием Грицаком, главой МВД Арсеном Аваковым во вторник в Киеве.

Ю.Луценко подчеркнул, что недопустимы какие-либо незаконные действия любых субъектов избирательного процесса.

"Запрещен подкуп избирателей, запрещена выдача бюллетеней отсутствующим гражданам, запрещена агитация в день выборов, и вся правоохранительная система будет обеспечивать наказание в случае допущения любых действий, которые противоречат этим принципам", - отметил генпрокурор.

В то же время глава МВД А.Аваков отметил, что на совещании силовиков и руководства ЦИК обсуждался вопрос обеспечения порядка и безопасности на территории госпредприятия "Полиграфкомбинат "Украина" на период изготовления бюллетеней для голосования, обеспечения охраны бюллетеней во время их транспортировки и обеспечение порядка на избирательных участках.

Глава СБУ В.Грицак, в свою очередь, отметил, что каждый правоохранительный орган на выборах должен просто обеспечить реагирование в рамках определенных законом полномочий.

"Силы и средства у нас готовы. Взаимодействие различных органов уже проверено и отработано. Были определенные трения, но я считаю, что это рабочие трения. И есть общее понимание того, что мы должны сделать все для обеспечения свободного волеизъявления народа и избрания легитимного президента", - подчеркнул он.

В свою очередь, глава ЦИК Т.Слипачук указала, что Центральная избирательная комиссия – это орган, в котором "нет места политическим интригам и конфликтам".

Она отметила, что у правоохранительных и других государственных органов есть свои полномочия в избирательном процессе, и главное, чтобы каждый из них выполнял свою работу ради обеспечения свободного волеизъявления граждан.

Т.Слипачук убеждена, что ЦИК и правоохранительные органы будут руководствоваться принципом верховенства права для обеспечения защиты прав граждан Украины.