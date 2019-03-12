Выборы2019

Выборы

12:34 12.03.2019

Более 134 тыс. сотрудников МВД будут обеспечивать порядок на выборах президента 31 марта

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Более 134 тыс. сотрудников МВД будут обеспечивать порядок на выборах президента 31 марта

В день голосования на выборах президента Украины 31 марта для обеспечения правопорядка будет задействовано 134 тыс. 381 сотрудника Министерства внутренних дел Украины, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Вот такая точная цифра. Будет задействовано 134 тыс. 381 сотрудник МВД, по всем направлениям избирательного процесса. И уверен, что этот процесс будет гарантированно обеспечен со стороны правоохранительной системы", - сказал он во вторник на совместном брифинге с генеральным прокурором Юрием Луценко, главой СБУ Василием Грицаком и главой ЦИК Татьяной Слипачук.

Теги: #украина #аваков #выборы #правоохранители
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