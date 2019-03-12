Наливайченко требует срочного увольнения и привлечения к ответственности силовиков, причастных к покрытию коррупции в ОПК

Кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко требует срочного проведения заседания парламента и увольнения руководителей силовых ведомств, причастных к покрытию коррупции в оборонно-промышленном комплексе.

"Парламент должен безотлагательно провести заседание и заслушать руководителей силовых ведомств. Они должны быть немедленно уволены и понести наказание за покрытие коррупции на крови. Речь идет о подрыве обороноспособности страны - о государственной измене. С тех пор, как я ушел в отставку, президент Порошенко довел спецслужбы к моральному и профессиональному распаду", - сказал В.Наливайченко, комментируя вчерашнюю публикацию части журналистского расследования Дениса Бигуса, в котором приведены факты подкупов силовиков и противоправного затягивания следствий , сообщают в пресс-службе политика во вторник.

Он считает, что украинское общество и международные партнеры, которые эти годы помогали украинской армии, должны получить от власти четкие и адекватные ответы в виде отставок и посадок коррупционеров и тех, кто их покрывает.