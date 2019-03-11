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Выборы

20:34 11.03.2019

Фракция БПП поддержала решение о создании ВСК по нарушениям команды Тимошенко в преддверии выборов

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Фракция БПП поддержала решение о создании ВСК по нарушениям команды Тимошенко в преддверии выборов

Фракция "Блок Петра Порошенко" на своем заседании в понедельник поддержала решение о создании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая бы изучила факты подкупа избирателей в пользу кандидата в президенты, лидера ВО "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлии Тимошенко.

"Наша фракция поддержала решение о создании ВСК по расследованию избирательных "пирамид" Юлии Тимошенко", - цитирует главу фракции БПП Артура Герасимова пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

По его словам, во вторник БПП обратится ко всем парламентским фракциям и депутатским группам с просьбой выделить представителей в состав этой ВСК, чтобы "провести как можно скорее это расследование".

Ранее в понедельник на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента А.Герасимов заявил, что их фракция выступает за создание ВСК, которая бы изучила факты подкупа избирателей в пользу Юлии Тимошенко.

21 февраля заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил на брифинге о том, что один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем "избирательной пирамиды", действовавшей в разных регионах Украины. Он не назвал имя этого нардепа.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, координировал и финансировал эту "избирательную пирамиду" народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль. В каждой области организация имела своего представителя, и одним из них был член ВО "Батькивщина" Руслан Богдан.

22 февраля кандидат в президенты Украины, лидер ВО "Батькивщина" Ю.Тимошенко опровергла информацию о якобы причастности членов ее команды, в частности народного депутата В.Дубиля, к организации работы "пирамиды" для подкупа избирателей.

Позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Государственное бюро расследований 28 февраля вызвало на допрос народного депутата из фракции "Батькивщина" В.Дубиля в деле о подкупе избирателей. Однако в тот день В.Дубиль не явился на допрос в ГБР.

11 марта он также не прибыл на допрос в ГБР.

 

Теги: #вск_рады #тимошенко #бпп
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