Выборы2019

Выборы

19:36 11.03.2019

УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

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УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области призывает жителей региона информировать правоохранительные органы о возможных попытках дестабилизации общественного порядка в период выборов президента Украины.

Как сообщает пресс-служба управления СБУ в Запорожской области, спецслужба перед выборам президента Украины призывает жителей и гостей области быть внимательными и осторожными, а также информировать правоохранительные органы в случае появления следующей информации: о подготовке терактов, посягательств на жизнь государственного или общественного деятеля, субъектов избирательного процесса; о фактах посягательств на избирательные штабы, окружные или участковые комиссии; о преступлениях против избирательных прав и свобод граждан.

Граждан, располагающих фактами о попытках дестабилизации общественного порядка в регионе, просят обращаться на "горячую" линию СБУ в Запорожской области 15-68.

Теги: #запорожская_область #сбу #выборы
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