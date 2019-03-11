Выборы2019

Выборы

18:33 11.03.2019

ЦИК утвердила сметы 7 избирательных округов на 42 млн гривен

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ЦИК утвердила сметы 7 избирательных округов на 42 млн гривен

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий 7 территориальных избирательных округов.

"Комиссия утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины 7 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины на общую сумму 42 млн 794 тыс. 402 гривны", - сообщили в пресс-службе ЦИК в Фейсбук.

Так, по состоянию на 11 марта 2019 Комиссия утвердила единые сметы расходов ОИК 187 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения выборов президента Украины.

Теги: #цик #избирательный_округ #смета #выборы
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