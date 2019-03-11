Увольнение мародеров и отмена срочной службы: Гриценко рассказал, о первых решениях в случае избрания президентом

Среди первых решений кандидата в президенты и лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко на посту главы государства станет отмена срочной службы и увольнение должностных лиц, которые были замечены в мародерстве.

"Там, где люди хотят восстановления справедливости, эти решения будут быстрыми. Привлечем к ответственности нескольких жирных котов", - сказал политик в интервью Владимиру Федорину, сообщает пресс-служба "Гражданской позиции" в понедельник.

Он отметил, что необходимо провести линию справедливости, чтобы потом все работали спокойно. Кроме этого, добавил А.Гриценко, те решения, которые прописаны в его программе, будут реализованы максимально быстро.

"Я обещал отменить срочную службу. Это решение будет реализовано быстро - издал указ и в определенное время она остановится. Это президент совместно с правительством сделают быстро", - подчеркнул А.Гриценко.

Политик добавил, что есть вещи, которые требуют усилий через налоговые и контрольные механизмы. На их выполнение требуется время, но, подчеркнул А.Гриценко, все равно они будут реализованы.

"Там, где я обещал, что будут назначены правильные люди на ключевые должности, это будет сразу. Даже в тех структурах, которые ненавидят - в прокуратуре, в СБУ есть достойные и честные люди. На них будем опираться", - рассказал кандидат в президенты.