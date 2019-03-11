Вилкул потребовал от Парубия немедленно снять дискриминационный законопроект о языках

Кандидат в президенты и замглавы "Оппозиционного блока" Александр Вилкул выступил против продавливания властью через парламент нового закона о языке (№5670-д), который раскалывает общество и запрещает везде, кроме быта, использование других языков, кроме украинского.

"У власти уже закончились памятники. Памятники Суворову, Ленину, Жукову в стране снесены. Возник вопрос, а как дальше продолжать раскалывать общество? Поэтому власть и достала законопроект о языке. С его помощью они надеются сами оказаться на постаментах, с которых сбросили других", - заявил А.Вилкул на Согласительном совете фракций и групп Верховной Рады в понедельник, сообщает пресс-служба партии.

При этом политик предупредил, что власть научилась хорошо провоцировать конфликтные ситуации, а вот управлять ими не может. Это показали события в Черкассах, когда Президент был вынужден спасаться бегством от радикалов.

А.Вилкул подчеркнул, что спикер парламента Андрей Парубий способствует принятию дискриминационного закона о языке в стиле политики Германии 30-х годов ХХ столетия.

"Европа вынуждена с вами общаться не потому, что уважает, а потому, что вы сейчас занимаете официальную должность в стране", - заявил А.Вилкул спикеру.

Лидер оппозиции напомнил, что в первоначальном варианте резолюции Европарламента от 25 октября 2018-го о росте неофашистского насилия в Европе была названа фамилия А.Парубия. В доказательство А.Вилкул продемонстрировал этот документ с официального сайта Европарламента.

Политик отметил, что из финальной версии резолюции убрали фамилию Парубия исключительно ради того, чтобы не оказаться перед необходимостью разрыва дипломатических отношений с Украиной.

"Но пройдет совсем немного времени и, поверьте, Европа вернется к теме, кто инициировал языковые чистки в Украине, кто превращает страну в центре Европы в Германию 30-х годов прошлого века и восхищается ее лидером Адольфом Гитлером. И ваша фамилия, господин Парубий, и фамилия министра культуры Нищука, который тоже в эфире делил украинцев на "правильных" и "неправильных" - появятся не только в международных резолюциях, но и в решениях украинских и международных судов", - заявил А.Вилкул.

"На этой неделе я сделаю обращение ко всем послам европейских государств и депутатам Европейского парламента, к руководству стран-соседей - Венгрии, Польши, Румынии, Словакии с просьбой дать максимально возможную с дипломатической точки зрения оценку языковых инициатив власти и законопроекта, который она хочет провести через парламент", - подчеркнул кандидат в президенты.

Лидер оппозиции потребовал немедленного снятия законопроекта о языке с рассмотрения в сессионном зале. Он призвал парламент начать работать над теми законопроектами, которые подал "Оппозиционный блок" и которых действительно ждут миллионы украинцев: о мире, о снятии блокады Донбасса, о поддержке промышленности, экономически обоснованном снижении тарифов и цен, защите прав переселенцев, чернобыльцев, "афганцев" и других категорий граждан Украины, нуждающихся в защите.