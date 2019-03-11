Выборы2019

Выборы

16:44 11.03.2019

"Пожизненная тюрьма без права амнистии": Гриценко рассказал, что будет с судьями-взяточниками в случае его победы на выборах

1 мин читать
"Пожизненная тюрьма без права амнистии": Гриценко рассказал, что будет с судьями-взяточниками в случае его победы на выборах

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что в случае его победы на президентских выборах в судебной системе будет введено наказание для судей-взяточников.

"В судебной системе нет наказаний. Эту часть надо добавить для судьи, который на основе телефонного права, на основе взятки, принял неправосудное решение. Наказание - это пожизненная тюрьма без права амнистии и с конфискацией имущества семьи. В сочетании со стимулами это даст возможность нормально работать", - сказал он в интервью Владимиру Федорину, сообщает пресс-служба политика в понедельник.

Кроме этого, по словам А.Гриценко, есть много нюансов, которые затягивают следствие и принятие решений. По его мнению, в этом случае надо принять быстрые процедурные решения.

"Есть прецедентное право, где многие вещи не надо будет рассматривать, потому что по ним есть решение Высшего суда. Я знаю базовые принципы, которые позволят суду быть судом. Если это работает в Литве, Грузии, Чехии, то будет работать и у нас", - считает А.Гриценко.

Теги: #выборы #гриценко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:30 11.03.2019
Кабмин внес в СНБО предложения по санкциям к иностранцам, которые в марте 2018 были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму

Кабмин внес в СНБО предложения по санкциям к иностранцам, которые в марте 2018 были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму

16:27 11.03.2019
Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1 млн грн для внесения залога в ЦИК

Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1 млн грн для внесения залога в ЦИК

16:12 11.03.2019
Полиция расследует более 140 связанных с выборами уголовных производств

Полиция расследует более 140 связанных с выборами уголовных производств

16:02 11.03.2019
Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1млн грн для внесения залога в ЦИК

Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1млн грн для внесения залога в ЦИК

14:40 11.03.2019
Давайте создадим условия для проведения в Украине свободных и справедливых выборов - генсек ОБСЕ Гремингер

Давайте создадим условия для проведения в Украине свободных и справедливых выборов - генсек ОБСЕ Гремингер

13:37 11.03.2019
Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

13:31 11.03.2019
До 12 марта должны быть созданы участковые избирательные комиссии для проведения выборов президента Украины

До 12 марта должны быть созданы участковые избирательные комиссии для проведения выборов президента Украины

12:59 11.03.2019
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко и Тимошенко идут следом – опрос Active Group

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко и Тимошенко идут следом – опрос Active Group

12:35 11.03.2019
Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

12:31 11.03.2019
Проголосовать на выборах президента Украины 31 марта готовы 83% граждан – опрос "Рейтинга"

Проголосовать на выборах президента Украины 31 марта готовы 83% граждан – опрос "Рейтинга"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

ПОСЛЕДНЕЕ

Богомолец отреагировала на информацию о возможном открытии дела НАБУ против нее

Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Американские режиссеры снимут документальный фильм о Юлии Тимошенко

Анализ высказываний кандидатов в президенты Богомолец и Богословской - "VoxCheck"

Проголосовать на выборах президента Украины 31 марта готовы 83% граждан – опрос "Рейтинга"

Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

Бойко лидирует в президентском рейтинге в Одесской области — опрос Seetarget

Рабочая группа завершила подготовку Избирательного кодекса ко второму чтению - депутат

Зеленский удерживает лидерскую позицию в президентском рейтинге, Тимошенко и Порошенко идут идут следом - "Рейтинг"

В БПП ратуют за создание ВСК Рады по нарушениям на выборах команды Тимошенко

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА