"Пожизненная тюрьма без права амнистии": Гриценко рассказал, что будет с судьями-взяточниками в случае его победы на выборах

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что в случае его победы на президентских выборах в судебной системе будет введено наказание для судей-взяточников.

"В судебной системе нет наказаний. Эту часть надо добавить для судьи, который на основе телефонного права, на основе взятки, принял неправосудное решение. Наказание - это пожизненная тюрьма без права амнистии и с конфискацией имущества семьи. В сочетании со стимулами это даст возможность нормально работать", - сказал он в интервью Владимиру Федорину, сообщает пресс-служба политика в понедельник.

Кроме этого, по словам А.Гриценко, есть много нюансов, которые затягивают следствие и принятие решений. По его мнению, в этом случае надо принять быстрые процедурные решения.

"Есть прецедентное право, где многие вещи не надо будет рассматривать, потому что по ним есть решение Высшего суда. Я знаю базовые принципы, которые позволят суду быть судом. Если это работает в Литве, Грузии, Чехии, то будет работать и у нас", - считает А.Гриценко.