Выборы2019

Выборы

16:31 11.03.2019

Богомолец отреагировала на информацию о возможном открытии дела НАБУ против нее

1 мин читать
Богомолец отреагировала на информацию о возможном открытии дела НАБУ против нее

Кандидат в президенты Ольга Богомолец сообщила, что обратится за официальным разъяснением в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) относительно возможного открытия дела против нее.

"Мои декларации проверялись всеми органами ежегодно и регулярно, и на протяжении всех лет работы в парламенте особых изменений в моем имущественном статусе не происходило, а те которые происходили - декларировались вовремя. Почему, вопрос или замечание НАБУ, если они имеют место, возникли не год и не два назад, а именно сейчас во время президентских выборов? Почему НАБУ обращается со своими вопросами не ко мне, а осуществляет слив информации в СМИ накануне выборов?", - написала О.Богомолец в Facebook.

Она также подчеркнула, что в последнее время идет активное распространение грязной информации и клеветы против нее в СМИ. Также недавно была ограблена квартира руководителя ее штаба в Одессе, но пока преступник не найден и не наказан.

"Борьба с олигархатом и бандитами у власти продолжается. Я не боюсь. Правда всегда побеждает", - отметила кандидат в президенты.

Теги: #набу #богомолец
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:18 11.03.2019
Анализ высказываний кандидатов в президенты Богомолец и Богословской - "VoxCheck"

Анализ высказываний кандидатов в президенты Богомолец и Богословской - "VoxCheck"

13:15 11.03.2019
Антикоррупционные органы расследует дело по факту возможного декларирования недостоверной информации Богомолец

Антикоррупционные органы расследует дело по факту возможного декларирования недостоверной информации Богомолец

19:15 07.03.2019
НАБУ завершило досудебное расследование по делу экс-менеджеров вертолетного ремзавода "Авиакон", подозреваемых в нанесении убытков на 13 млн грн

НАБУ завершило досудебное расследование по делу экс-менеджеров вертолетного ремзавода "Авиакон", подозреваемых в нанесении убытков на 13 млн грн

18:38 07.03.2019
НАБУ завершило досудебное расследование по делу экс-менеджеров вертолетного ремзавода "Авиакон", подозреваемых в нанесении убытков на 13 млн грн

НАБУ завершило досудебное расследование по делу экс-менеджеров вертолетного ремзавода "Авиакон", подозреваемых в нанесении убытков на 13 млн грн

13:58 07.03.2019
НАБУ провело около 20 обысков у фигурантов дел о коррупции в "оборонке", в том числе у отца и сына Гладковских – Сытник

НАБУ провело около 20 обысков у фигурантов дел о коррупции в "оборонке", в том числе у отца и сына Гладковских – Сытник

12:42 06.03.2019
НАБУ начало закрывать ряд уголовных производств после решения КС, в том числе закрыто "дело Труханова"

НАБУ начало закрывать ряд уголовных производств после решения КС, в том числе закрыто "дело Труханова"

15:41 05.03.2019
НАБУ зарегистрировало еще одно производство в отношении руководителей "Укрспецэкспорта" после анализа 3-й части фильма о коррупции в "оборонке"

НАБУ зарегистрировало еще одно производство в отношении руководителей "Укрспецэкспорта" после анализа 3-й части фильма о коррупции в "оборонке"

17:36 04.03.2019
НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате $2,2 млн

НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате $2,2 млн

15:04 04.03.2019
Богомолец: В Украине нужно запретить экспортные операции с оффшорами

Богомолец: В Украине нужно запретить экспортные операции с оффшорами

12:38 04.03.2019
Порошенко публично призвал НАБУ и САП расследовать публикацию о коррупции в армии

Порошенко публично призвал НАБУ и САП расследовать публикацию о коррупции в армии

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция расследует более 140 связанных с выборами уголовных производств

Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1млн грн для внесения залога в ЦИК

Давайте создадим условия для проведения в Украине свободных и справедливых выборов - генсек ОБСЕ Гремингер

Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

До 12 марта должны быть созданы участковые избирательные комиссии для проведения выборов президента Украины

Американские режиссеры снимут документальный фильм о Юлии Тимошенко

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко и Тимошенко идут следом – опрос Active Group

Проголосовать на выборах президента Украины 31 марта готовы 83% граждан – опрос "Рейтинга"

Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

Бойко лидирует в президентском рейтинге в Одесской области — опрос Seetarget

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА