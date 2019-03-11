Богомолец отреагировала на информацию о возможном открытии дела НАБУ против нее

Кандидат в президенты Ольга Богомолец сообщила, что обратится за официальным разъяснением в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) относительно возможного открытия дела против нее.

"Мои декларации проверялись всеми органами ежегодно и регулярно, и на протяжении всех лет работы в парламенте особых изменений в моем имущественном статусе не происходило, а те которые происходили - декларировались вовремя. Почему, вопрос или замечание НАБУ, если они имеют место, возникли не год и не два назад, а именно сейчас во время президентских выборов? Почему НАБУ обращается со своими вопросами не ко мне, а осуществляет слив информации в СМИ накануне выборов?", - написала О.Богомолец в Facebook.

Она также подчеркнула, что в последнее время идет активное распространение грязной информации и клеветы против нее в СМИ. Также недавно была ограблена квартира руководителя ее штаба в Одессе, но пока преступник не найден и не наказан.

"Борьба с олигархатом и бандитами у власти продолжается. Я не боюсь. Правда всегда побеждает", - отметила кандидат в президенты.