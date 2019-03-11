Выборы2019

Выборы

13:31 11.03.2019

До 12 марта должны быть созданы участковые избирательные комиссии для проведения выборов президента Украины

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До 12 марта должны быть созданы участковые избирательные комиссии для проведения выборов президента Украины

До 12 марта включительно окружные избирательные комиссии должны создать участковые избирательные комиссии на обычных и специальных избирательных участках для проведения выборов президента Украины 31 марта.

Как предусмотрено в календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов, ЦИК до 12 марта также должна создать избирательные комиссии заграничных избирательных участков.

Участковые комиссии должны провести свои первые заседания не позднее второго дня после даты принятия решения об их создании.

До 14 марта включительно Министерство иностранных дел Украины должно передать один экземпляр предварительного списка избирателей на бумажном и электронном носителях комиссиям на заграничных избирательных участках. На следующий день этот список избирателей должен быть предоставлен для общего ознакомления в помещениях соответствующих комиссий.

До 14 марта руководители соответствующих учреждений, капитаны судов, командиры воинских частей должны подать в комиссии специальных избирательных участков ведомости для составления списков избирателей. До 15 марта включительно комиссии спецучастков должны составить свои списки избирателей.

Теги: #избирательные_округи #выборы
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