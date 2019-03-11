Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко и Тимошенко идут следом – опрос Active Group

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге с поддержкой в 26,5% респондентов, нынешнего президента Петра Порошенко поддерживают 14,1% респондентов, лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко занимает третье позицию с результатом 12,1% опрошенных, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Active Group.

"Если бы выборы были завтра, то 26,5% опрошенных проголосовали бы за Владимира Зеленского. Порошенко поддержали бы 14,1% опрошенных, Тимошенко все еще занимает третью ступеньку рейтинга с результатом 12,1%, что меньше результата Порошенко на размер погрешности", - говорится в релизе Active Group, обнародованном в понедельник.

Согласно опросу, к лидерам президентской гонки приблизился и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, за которого готовы проголосовать 9,7% опрошенных.

В Active Group отмечают, что опрос проводился до объявления решения Андрея Садового та Дмитрия Гнапа снять свои кандидатуры в пользу А.Гриценко.

Также опрос показал, что 5,2% респондентов готовы поддержать Юрия Бойко, 4,3% - Олега Ляшко, другие кандидаты не набрали 3% поддержки.

Что касается второго тура президентских выборов, то в анкете тестировалась возможность выходы четырех кандидатов – В.Зеленского, П.Порошенко, Ю.Тимошенко, А.Гриценко и Ю.Бойко.

"Выяснилось, что Владимир Зеленский выигрывает у всех кандидатов. У Порошенко с результатом 44,1% против 23% (не определились 32,9%), у Тимошенко – с результатом 44,1% против 19,6% (39,2% не определились), у Гриценко с результатом 39,5% против 26,3% (не определились 34,3%) и у Бойко с результатом 45% против 10,3% (44,7% не определились).", - говорится в релизе компании.

Согласно данным опроса, П.Порошенко во втором туре проигрывает всем, кроме Юрия Бойко. "Тимошенко выигрывает у Порошенко с результатом 29,3% против 24,8%, Гриценко – 22,2 против 33,4%. Тимошенко выигрывает во втором туре у Порошенко и у Бойко", - отмечается в релизе.

Исследование проводилось со 2 по 5 марта. Опрошено 2500 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность не превышает 2%.