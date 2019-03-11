Выборы2019

Выборы

12:59 11.03.2019

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко и Тимошенко идут следом – опрос Active Group

2 мин читать
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко и Тимошенко идут следом – опрос Active Group

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге с поддержкой в 26,5% респондентов, нынешнего президента Петра Порошенко поддерживают 14,1% респондентов, лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко занимает третье позицию с результатом 12,1% опрошенных, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Active Group.

"Если бы выборы были завтра, то 26,5% опрошенных проголосовали бы за Владимира Зеленского. Порошенко поддержали бы 14,1% опрошенных, Тимошенко все еще занимает третью ступеньку рейтинга с результатом 12,1%, что меньше результата Порошенко на размер погрешности", - говорится в релизе Active Group, обнародованном  в понедельник.

Согласно опросу, к лидерам президентской гонки приблизился и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, за которого готовы проголосовать 9,7% опрошенных.

В  Active Group отмечают, что опрос проводился до объявления  решения Андрея Садового та Дмитрия Гнапа снять свои кандидатуры в пользу А.Гриценко.

Также опрос показал, что 5,2% респондентов готовы поддержать Юрия Бойко, 4,3% - Олега Ляшко, другие кандидаты не набрали 3% поддержки.

Что касается второго тура президентских выборов, то в анкете тестировалась возможность выходы четырех кандидатов – В.Зеленского, П.Порошенко, Ю.Тимошенко, А.Гриценко и Ю.Бойко.

"Выяснилось, что Владимир Зеленский выигрывает у всех кандидатов. У Порошенко с результатом 44,1% против 23% (не определились 32,9%), у Тимошенко – с результатом 44,1% против 19,6% (39,2% не определились), у Гриценко с результатом 39,5% против 26,3% (не определились 34,3%) и у Бойко с результатом 45% против 10,3% (44,7% не определились).", - говорится в релизе компании.

Согласно данным опроса, П.Порошенко во втором туре проигрывает всем, кроме Юрия Бойко. "Тимошенко выигрывает у Порошенко с  результатом 29,3% против 24,8%, Гриценко – 22,2 против 33,4%. Тимошенко выигрывает во втором туре у Порошенко и у  Бойко", - отмечается в релизе.

Исследование проводилось со 2 по 5 марта. Опрошено 2500 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность не превышает 2%.

Теги: #тимошенко #порошенко #зеленский #выборы #опросы2019
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:38 11.03.2019
О кандидате в президенты Украины Тимошенко снимут документальный фильм американские режиссеры

О кандидате в президенты Украины Тимошенко снимут документальный фильм американские режиссеры

13:37 11.03.2019
Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

13:31 11.03.2019
Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

13:31 11.03.2019
До 12 марта должны быть созданы участковые избирательные комиссии для проведения выборов президента Украины

До 12 марта должны быть созданы участковые избирательные комиссии для проведения выборов президента Украины

13:29 11.03.2019
Американские режиссеры снимут документальный фильм о Юлии Тимошенко

Американские режиссеры снимут документальный фильм о Юлии Тимошенко

12:35 11.03.2019
Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

12:31 11.03.2019
Проголосовать на выборах президента Украины 31 марта готовы 83% граждан – опрос "Рейтинга"

Проголосовать на выборах президента Украины 31 марта готовы 83% граждан – опрос "Рейтинга"

12:16 11.03.2019
Проголосовать на выборах президента Украины 31 марта готовы 83% граждан – опрос "Рейтинга"

Проголосовать на выборах президента Украины 31 марта готовы 83% граждан – опрос "Рейтинга"

12:15 11.03.2019
Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов, считает Тимошенко

12:04 11.03.2019
В БПП ратуют за создание ВСК Рады по нарушениям на выборах команды Тимошенко

В БПП ратуют за создание ВСК Рады по нарушениям на выборах команды Тимошенко

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

ПОСЛЕДНЕЕ

Анализ высказываний кандидатов в президенты Богомолец и Богословской - "VoxCheck"

Бойко лидирует в президентском рейтинге в Одесской области — опрос Seetarget

Рабочая группа завершила подготовку Избирательного кодекса ко второму чтению - депутат

Зеленский удерживает лидерскую позицию в президентском рейтинге, Тимошенко и Порошенко идут идут следом - "Рейтинг"

В БПП ратуют за создание ВСК Рады по нарушениям на выборах команды Тимошенко

Депутат Дубиль снова не явился в ГБР на допрос

Вина, кофе, спорт и сигареты. Стиль жизни Порошенко, Тимошенко и Зеленского - УП

Гриценко: Вражда между СБУ и Нацполицией заложена Президентом

Верховный суд оставил в силе решение об отказе признать материалы о рабочих поездках Порошенко предвыборной агитацией по иску Гриценко

Участнику столкновений в Черкассах инкриминируют три статьи

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА