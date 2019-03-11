Проголосовать на выборах президента Украины 31 марта готовы 83% граждан – опрос "Рейтинга"

Голосовать на выборах президента Украины 31 марта однозначно намерены 72% опрошенных украинцев, еще 11% скорее всего будут участвовать в выборах, 4% скорее не намерены и 9% точно не намерены голосовать на президентских выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, согласно опросу, среди сторонников всех рейтинговых кандидатов готовность проголосовать выражают около 80% опрошенных. Более низкий уровень мобилизации наблюдается среди молодых возрастных групп (18-25 и 26-35 лет) и в Киеве.

При этом, оценивая по 10-балльной шкале вероятность своего участия в голосовании 31 марта, только две трети опрошенных выразили высокий уровень уверенности в том, что они придут на выборы. Относительно меньше таких респондентов среди младшей возрастной группы 18-25 лет (46%) и тех, кто еще колеблется с выбором (64%). Среди тех, кто всегда голосует на выборах, таких более 80%.

82% отметили, что точно знают, где находится их избирательный участок. Более низкий уровень осведомленности о месте голосования наблюдается среди младших по возрасту респондентов, жителей Киева и Донбасса, тех, кто будет голосовать впервые или же голосует на выборах очень редко.

В то же время, только 18% опрошенных уже проверяли наличие своей фамилии в списке избирателей.

44% украинцев отметили, что обычно голосуют утром - с 8:00 до 12:00. 22% - преимущественно голосуют с 12 до 15 часов, 10% - с 15 до 18 часов и только 5% - после 18 часов. В утренние часы любят идти голосовать преимущественно старшие избиратели, зато молодежь предпочитает обеденное и послеобеденное время.

Только треть опрошенных выразили готовность простоять в очереди на избирательном участке более одного часа. Еще треть готовы ждать в очереди до получаса, каждый пятый – до часа.

Наиболее "стойкий" избиратель – на востоке, севере Украины и в Галичине, среди наиболее возрастных опрошенных, а также избирателей Александра Вилкула и Юрия Бойко. Зато сторонники Владимира Зеленского, Олега Ляшко и те, кто не определились, выразили наименьшую готовность долго стоять в очереди, чтобы проголосовать.

74% украинцев готовы пожертвовать отдыхом ради того, чтобы проголосовать на выборах, при этом 16% - противоположного мнения и скорее проведут время со своими друзьями и не пойдут на выборы. Последних больше всего среди молодежи (18-25 лет - 34%, 26-35 лет - 23%), тех, кто будет голосовать впервые (30%) и редко участвует в выборах (45%).

Среди субъектов избирательного процесса наивысшим уровнем доверия пользуются международные наблюдатели (71%). Наблюдателям от общественных организаций, правоохранителям, членам участковых избирательных комиссий, социологам, которые проводят экзит-поллы, доверяют почти 2/3 опрошенных. Наблюдателям от кандидатов доверяют 58%, Центральной избирательной комиссии Украины – 49% (не доверяют - 38%).

Опрос был проведен с 1 по 7 марта 2019 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,5%.