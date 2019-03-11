Бойко лидирует в президентском рейтинге в Одесской области — опрос Seetarget

Юрий Бойко занимает первое место в президентском рейтинге по Одесской области, за ним следуют Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного исследовательской компанией Seetarget.

Согласно исследованию, за Ю.Бойко готовы отдать свои голоса 25,7% избирателей Одесской области из тех, кто уже определились и будут голосовать. В.Зеленский находится на втором месте (24,9%), а Ю.Тимошенко на третьем (15,8%).

На четвертом месте Петр Порошенко (7,3%), пятое — за Анатолием Гриценко (6,8%).



Участвовать в голосовании на выборах президента и Верховной Рады будут 73,5% респондентов. 46,9% из них будут голосовать обязательно, 26,6% точно не уверены, но скорее будут.



Опрос проводился методом индивидуального интервью по месту проживания респондентов с 1 по 7 марта 2019 года. Всего опрошено 805 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.