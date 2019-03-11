Выборы2019

Выборы

12:04 11.03.2019

Бойко лидирует в президентском рейтинге в Одесской области — опрос Seetarget

1 мин читать
Бойко лидирует в президентском рейтинге в Одесской области — опрос Seetarget

Юрий Бойко занимает первое место в президентском рейтинге по Одесской области, за ним следуют Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного исследовательской компанией Seetarget.

Согласно исследованию, за Ю.Бойко готовы отдать свои голоса 25,7% избирателей Одесской области из тех, кто уже определились и будут голосовать. В.Зеленский находится на втором месте (24,9%), а Ю.Тимошенко на третьем (15,8%).

На четвертом месте Петр Порошенко (7,3%), пятое — за Анатолием Гриценко (6,8%).


Участвовать в голосовании на выборах президента и Верховной Рады будут 73,5% респондентов. 46,9% из них будут голосовать обязательно, 26,6% точно не уверены, но скорее будут.


Опрос проводился методом индивидуального интервью по месту проживания респондентов с 1 по 7 марта 2019 года. Всего опрошено 805 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Теги: #бойко #опросы2019 #выборы #юрий_бойко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:04 11.03.2019
Рабочая группа завершила подготовку Избирательного кодекса ко второму чтению - депутат

Рабочая группа завершила подготовку Избирательного кодекса ко второму чтению - депутат

12:01 11.03.2019
Зеленский, Тимошенко и Порошенко по-прежнему в тройке лидеров за президентский пост– опрос "Рейтинга"

Зеленский, Тимошенко и Порошенко по-прежнему в тройке лидеров за президентский пост– опрос "Рейтинга"

11:43 11.03.2019
Зеленский удерживает лидерскую позицию в президентском рейтинге, Тимошенко и Порошенко идут идут следом - "Рейтинг"

Зеленский удерживает лидерскую позицию в президентском рейтинге, Тимошенко и Порошенко идут идут следом - "Рейтинг"

11:17 11.03.2019
В БПП ратуют за создание ВСК Рады по нарушениям на выборах команды Тимошенко

В БПП ратуют за создание ВСК Рады по нарушениям на выборах команды Тимошенко

11:16 11.03.2019
Депутат Дубиль снова не явился в ГБР на допрос

Депутат Дубиль снова не явился в ГБР на допрос

11:13 11.03.2019
Вина, кофе, спорт и сигареты. Стиль жизни Порошенко, Тимошенко и Зеленского - УП

Вина, кофе, спорт и сигареты. Стиль жизни Порошенко, Тимошенко и Зеленского - УП

09:43 11.03.2019
Гриценко: Вражда между СБУ и Нацполицией заложена Президентом

Гриценко: Вражда между СБУ и Нацполицией заложена Президентом

18:51 10.03.2019
Меджлис крымскотатарского народа поддержал на предстоящих выборах президента Украины Порошенко

Меджлис крымскотатарского народа поддержал на предстоящих выборах президента Украины Порошенко

16:58 10.03.2019
Парламентские выборы в Индии начнутся 11 апреля, станут самыми масштабными в истории человечества

Парламентские выборы в Индии начнутся 11 апреля, станут самыми масштабными в истории человечества

14:40 10.03.2019
"Интернет-тролли" из России меняют способы воздействия на выборы в США

"Интернет-тролли" из России меняют способы воздействия на выборы в США

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд оставил в силе решение об отказе признать материалы о рабочих поездках Порошенко предвыборной агитацией по иску Гриценко

Участнику столкновений в Черкассах инкриминируют три статьи

Тимошенко: Цена на газ будет снижена вдвое

В Николаевской области неизвестные облили зеленкой агитпалатку одного из кандидатов в президенты

Порошенко ожидает освобождения Россией украинских военных моряков из плена после президентских выборов в Украине

Меджлис крымскотатарского народа поддержал на предстоящих выборах президента Украины Порошенко

В Киеве полиция задержала группу лиц за повреждение агитационной палатки

В Херсонской области судьями рассмотрено 7 админматериалов о нарушении избирательного законодательства

За событиями в Киеве и Черкассах 9 марта стоят пророссийские реваншисты и сбежавшие олигархи, уверены в БПП

В Нацполиции заявили о 15 правоохранителях, пострадавших во время столкновений с представителями Нацкорпуса в Черкассах

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА