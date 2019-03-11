Вина, кофе, спорт и сигареты. Стиль жизни Порошенко, Тимошенко и Зеленского - УП

(подается на языке оригинала)

Минулого року книжка американського журналіста Майкла Вульфа сколихнула світ секретами Дональда Трампа.

Автор детально описав дивацтва президента США.

Виявилося, що Дональд Трамп забороняє обслуговуючому персоналу прибирати за ним розкидані по спальні сорочки, мовляв, "якщо вони лежать на підлозі, значить, я хочу, щоб вони там лежали".

Він нікому не дозволяє торкатися своєї зубної щітки. І найцікавіше: через страх отруєння президент США часто обідає фастфудом з "Макдональдс".

Збоку це може здатися манією переслідування і взагалі можна подумати, що світовий політичний істеблішмент з'їхав з глузду.

Але в українській політиці так само повно примх і дивацтв.

Напередодні президентських виборів "Українська правда" вирішили з'ясувати, як лідери президентської гонки поводяться у повсякденному житті – без камер і присутності журналістів.

Петро Порошенко. Трудоголік, який полюбляє пиріжки й енергетики та забуває про спорт

Чинний президент – людина, сповнена суперечностей.

Порошенку байдуже щодо власного вигляду, але важливо, що про нього думають. Він є власником однієї з найбільших кондитерських корпорацій і при цьому хворіє на цукровий діабет.

Президент публічно критикує Володимира Путіна, але не гребує регулярно зустрічатися з його кумом Віктором Медведчуком просто в Адміністрації президента.

Однак перше, що говорить оточення Порошенка про свого шефа – "страшенний трудоголік".

Графік. У час виборчої кампанії він спить лише по кілька годин на добу, що видно навіть по його обличчю. Зазвичай робочий день президента розпочинається о 10.30–11 ранку і закінчується орієнтовно о 00 або о 1 ночі.

"Раніше "перший" любив засиджуватися до 3 ночі, але тут ніхто не витримував з таким графіком. Нічого іншого не залишалося, як впрошувати його, що робочий день треба закінчувати у той самий календарний день, коли він і починається", – пояснює зміни у графіку президента один з керівників АП.

У ході підготовки до виборів його розпорядок дещо змістився: тепер Порошенко приїжджає в АП на годину раніше, тобто на 9.30. Якщо має запланований виїзд у регіони, то виліт зазвичай планують на 10.30 ранку.

Першим, кого бачить Порошенко після приїзду на роботу – свого першого помічника Юрія Оніщенка. Він хоч і не входить до найближчого оточення Петра Олексійовича, але це саме та людина, яка відповідає за "доступ до його тіла". Адже саме Оніщенко складає графік президента і перебуває поруч з ним впродовж усього робочого дня.

Після ознайомлення з моніторингами ЗМІ та документами на підпис, Порошенко збирає нараду. Традиційно були присутні лише секретар РНБО Олександр Турчинов та голова АП Ігор Райнін.

Турчинов доповідає про ситуацію в зоні АТО, озвучує розвідувальні дані українських силовиків. Райнін розповідає про внутрішню ситуацію по регіонах, проблеми на місцях та ризики.

Після Нового року Порошенко почав запрошувати на ці наради ще й керівника свого штабу і водночас першого заступника Райніна Віталія Ковальчука та свого прес-секретаря Святослава Цеголка.

Далі графік Порошенка доволі плаваючий, але раз на день він обов'язково збирає у себе членів виборчого штабу та проводить зустріч ситуативної кімнати.

У відносинах зі своєю командою Петро Олексійович вибагливий і суворий.

"Від оточення він вимагає вірності і сам при цьому залишається вірним", – так описує президента один з членів його команди.

У повсякденному житті Порошенко імпульсивний, його легко вивести з себе. У гніві він запросто може кричати лайкою на своїх підлеглих. Однак, коли "охолоне", намагається привселюдно похвалити людину, яку перед цим образив, але не вибачається.

"Буває, що хтось щось не так зробив, і президент дзвонить до цієї людини. У таких випадках "перший" починає розмову дуже лагідним тоном. Якщо ти чуєш оцей лагідний тон – краще відразу визнавати провину, бо буде ґвалт", – ділиться досвідом спілкування з президентом один з працівників АП.

Коли ж у Порошенка з'являється час на відпочинок, він проводить його у Facebook або переписується у WhatsApp зі своїм оточенням.

Борщ і пиріжки. У харчуванні Петро Олексійович не вибагливий. Їжу йому готують кухарі Державного управління справами. За правилами безпеки, на місці її перевіряють у лабораторії санепідемстанції ДУС, щоб уникнути отруєння.

Зазвичай йому подають просту їжу: солянку, борщ, котлети з гречкою. Через цукровий діабет Порошенко зовсім не їсть солодкого, але часом любить перекусити пиріжками з м'ясом, які не менш небезпечні для діабетиків.

Беззаперечна сильна його сторона – швидкий розум. Він добре розуміється на мистецтві та літературі. У приватних розмовах Порошенко може уривками цитувати Ільфа і Петрова, а якщо комусь хоче "почитати моралі" – цитує Біблію. Взагалі, він віруюча людина, постійно носить із собою молитовні чотки, які звик тримати у руках.

Мішкуваті костюми. З чим у Порошенка проблеми, то це зі стилем. Він носить завжди на пару розмірів більші, пом'яті й неохайні костюми.

"Ми йому вже навіть кравця знайшли, а Петро лише сказав: я не маю часу на це", – описує байдужість президента до свого вбрання один з працівників АП.

Шкідливих звичок у Порошенка небагато. Він не курить, може дозволити собі випити або келих білого сухого вина, або трохи віскі з льодом чи бокал пива.

Горілку Петро Олексійович не любить. Натомість вживає енергетик Red Bull без цукру, який регулярно попиває, щоб боротися зі втомою.

No sport. Ще один мінус президента – байдужість до спорту. Якось на зустрічі зі студентами у Тернополі Порошенко розповів, що старається робити зарядку щодня.

Та в час виборчих перегонів сумнівно, що навіть раз на тиждень він виділяє час на підтримку форми.

"Кононенко його тролить, що треба було б підкачатися, навіть тренажери якісь дарував. А Петро Олексійович не перечить, погоджується. Та часу все одно ні на що немає. Ні в нього, ні в нас", – сміючись, констатує один з найближчих соратників Порошенка.

Юлія Тимошенко. Одержима політикою, їсть бутерброди та не любить соцмережі

Якби Юлія Володимирівна подивилася музичну драму "Одержимість" про барабанщика, який ледь не зі шкіри ліз заради музичного досвіду й визнання, вона б могла провести чимало аналогій зі своїм життям.

Тимошенко майже нічим не цікавиться – крім політики, своєї доньки та онуки.

Юлія Володимирівна не вміє відпочивати від роботи, за великим рахунком, все її життя і є шлях до влади.

"Коли у Юлі з'явився перший Ipad, ми запропонували їй встановити пару ігор для розслаблення. Вона скептично подивилася у наш бік і попросила перестати дуркувати. У цьому вся Юля: є лише робота, а все інше – дуркування", – пригадує один з колишніх членів команди Тимошенко.

Графік. Її робочий день розпочинається о 8 ранку і триває до 23 або до опівночі. В оточенні Тимошенко запевняють, що зазвичай зранку їхня лідерка бігає по території Конча-Заспи у супроводі кількох охоронців, але із наближенням виборів лідерка "Батьківщини" змушена виділяти вільний час на сон. У міжвиборчий період вона спить не менше 5 годин на добу, але у час кампанії на сон витрачає ще менше.

У сесійний тиждень вона кожного дня приїжджає у партійний офіс на Турівську. Там зустрічається з керівниками обласних осередків "Батьківщини" та особисто контролює підготовку до виборів. Потім заїжджає у Верховну Раду, а ввечері повертається назад до офісу.

У несесійні тижні все набагато складніше – Тимошенко намагається витрачати один день на одну область. Там одразу заплановані три мітинги в трьох різних містечках регіону, зустрічі з місцевими бізнесменами, активістами та редакторами місцевих видань.

Юлію Володимирівну супроводжує її помічник Михайло Лівінський, який відповідає за її графік.

Інформаційну картину дня Тимошенко допомагає скласти її політтехнолог та депутат "Батьківщини" Олександр Абдулін та прес-секретар Марина Сорока.

Юлія Володимирівна сама перечитує новини на своєму Ipad, але на роботі їй видруковують головні статті й новини за день.

На відміну від Порошенка соціальні мережі Тимошенко не дуже полюбляє. До ув'язнення вона була активним юзером Twitter, але за останній час лідерка "Батьківщини" закинула його через негативні коментарі й атаки ботів.

Нелюбов до критики. Загалом Юлія Володимирівна не терпить ворожого до себе ставлення й уникає зайвої критики.

Їй важливе живе спілкування, адже в такий спосіб Тимошенко вміє майстерно закохувати в себе. Для цього вона використовує нескладні прийоми: запам'ятовує імена, першою вітається з малознайомими, цікавиться особистими справами людей.

До своїх депутатів та працівників партії Юлія Володимирівна ставиться з повагою і майже ніколи не підвищує голос. Жоден співрозмовник із чинної команди ЮВТ за весь час роботи автора цих рядків у парламенті не сказав про неї і кривого слова – наче зачаровані.

"Юлю можна порівняти з першими християнськими проповідниками. Тільки християни проповідують Христа, а Юля проповідує Юлю. Я був свідком, як за годину розмови з нею тет-а-тет люди повністю міняли свою думку. Вона відразу сканує і прощупує тебе", – ділиться враженнями колишній соратник Тимошенко, який вийшов з-під чар Тимошенко.

Та, попри сентименти її оточення, у роботі лідерка "Батьківщини" – системна і прагматична.

Дієта. Вона не вживає алкоголю, не палить. Заради пристойності на урочистостях чи у когось на дні народження Тимошенко може пригубити келих білого сухого вина чи шампанського.

Щоб тримати себе у формі, Тимошенко дотримується дієти. Їжу їй готують кухарі, що обслуговують офіс на Турівській. Переважно на обід Тимошенко подають перетерті овочеві супи, парові котлети чи варене м'ясо та легкі салати.

Часто обставини змушують забути про здорове харчування – вона може перехопити цукерку на нараді або з'їсти бутерброд з вареною ковбасою, нехтуючи дієтою.

Підбори на кожен день. В чому точно Тимошенко не обмежує себе, то це у брендовому вбранні та шикарному взутті на каблуках. На зустрічі з виборцями Юлія Володимирівна намагається одягатися якомога скромніше, але навіть у лютий мороз вона взуває люксові туфлі на підборах. На важливі заходи Тимошенко полюбляє надягати дорогезні бренди Chanel та Louis Vuitton, сукні і сумки яких коштують по кілька тисяч доларів.

Володимир Зеленський. Кавоман, якого змусили кинути палити

Через серіал "Слуга народу" Володимира Зеленського часом плутають із головним його героєм Василем Голобородьком – вчителем історії, який їздить на роботу на велосипеді і випадково стає президентом. А, можливо, саме в цьому – задум його команди.

Але керівник студії "Квартал 95" – далеко не простак і їздить на роботу не на велосипеді, а на Range Rover у супроводі тілоохоронців.

Зеленський і не може бути простаком, адже разом зі своїми партнерами йому вдалося збудувати цілу "фабрику гумору" з річним обігом у мільйони доларів.

"Не треба цих хлопців вважати якимись м'якотілими. Коли "95 квартал" підписували контракт з "плюсами", Коломойський хотів сторгувати дешевшу ціну за їхню продукцію. Так вони до останнього відстоювали свої позиції", – пригадує джерело в оточенні Ігоря Коломойського.

У повсякденному житті Зеленський – раціональний, вимогливий і дуже енергійний.

Жодного графіку. Більше 10 років він працює майже без вихідних, не враховуючи відпусток. У нього немає розкладу дня у класичному розумінні цього слова. Зеленський намагається поєднувати керівництво в "95 кварталі", зйомки в кіно та підготовку різних шоу.

Тепер він поєднує творчість з політикою.

Зазвичай Зеленський прокидається о 7-й ранку, снідає з сім'єю та їде на тренування.

Активно дбати про своє здоров'я комік почав десь три роки тому: він займався і тайським боксом, і бігом, і плаванням, і силовими вправами, і пілатесом.

Поступово Зеленський відмовився від фастфуду та кинув палити.

"Це був проект нашої донечки. Вона жахливо реагувала на те, що тато курить, пиляла його кожного дня, влаштовувала рознос: "Ти куриш, будеш хворим, потім помреш". І вона його таки дотисла. Прямо перевіряла: "Ти курив, не курив?" – з гордістю розповідає УП дружина кандидата в президенти Олена Зеленська.

Після тренування Зеленський приїжджає або на знімальний майданчик, або в офіс студії "Квартал 95".

Робочий день кандидата у президенти закінчується абсолютно по-різному: він може приїхати додому як о 21-ій годині, так і о 1-ій ночі.

У відносинах зі своїми підлеглими кандидат у президенти простий, але, коли виникають робочі заминки, може бути нервовим та суворим.

"Вова не та людина, хто диктує і кричить. Але він може строго вимагати пояснень: чому щось не виходить та в чому проблема", – розповідає один з членів штабу Зеленського.

Про те, як кандидат у президенти може вийти з себе, свідчить його спілкування з програмою "Схеми", коли він некрасиво нагрубив журналісту на його прохання прокоментувати наявність бізнесу у Росії.

"Я вам відповідаю: я вам нічого не винен. Удачі", – жорстко відповідав тоді Зеленський.

На нарадах у "95 кварталі" або в політичному офісі завжди висловлює свою думку навіть стосовно речей, на яких він не дуже розуміється. При цьому, як стверджує його оточення, комік вміє слухати і дає можливість висловлюватися іншим.

Зеленський ще не звик до ролі некіношного політика і у розмові на публіку поводиться так, наче говорить зі сцени "кварталу". "Зашибісь", "зуб даю", "офігіти" – це нова політична лексика від кандидата Зе.

Впродовж багатьох років до близького кола Зеленського входять його бізнес-партнери по "кварталу", колишні "КВНщики" Сергій і Борис Шефіри. Вони підтримують коміка і в політичній діяльності.

М'ясо з картоплею та каліфорнійське вино. Керівник студії "Квартал 95" прискіпливо ставиться до їжі та намагається прислухатися до порад тренера щодо збалансованого харчування.

Обіди йому готують кухарі, які працюють у "95 кварталі". Полюбляє він м'ясо з картоплею, рибу з салатом, червоний борщ.

Кандидат у президенти майже не вживає алкоголю. Для розслаблення може випити бокал червоного сухого вина. Зеленському смакують класичні каліфорнійські вина з Долини Напа.

У стресових випадках, як виняток з правил, комік дозволяє собі викурити сигарету.

Залежності. Після оголошення про похід у політики у керівника "Кварталу" з'явилася інша погана звичка – Facebook.

"Він сприймає Facebook як газету – чисто подивитися стрічку, хто що написав, які новини і так далі. Йому постійно хтось пише у месенджери, купа інформації приходить. Два телефони постійно в руках – не знаю, ховати їх треба чи що?" – обурюється на запитання УП про соцмережі його дружина.

У Зеленського є ще дві залежності – кава і кіно. За день він спокійно випиває по три-чотири чашки еспресо й американо без цукру.

Він передивився усю американську класику, стежить за всіма новинками, обожнює гру Роберта де Ніро та Аль Пачіно.

"Кіно – його пристрасть. Якщо є вільний час, може дивитися усе підряд", – додає дружина Зеленського.

Роман Кравець