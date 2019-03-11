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09:43 11.03.2019

Гриценко: Вражда между СБУ и Нацполицией заложена Президентом

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Гриценко: Вражда между СБУ и Нацполицией заложена Президентом

Служба безопасности Украины и Национальная полиция находятся в состоянии вражды, которая заложена лично Петром Порошенко, заявил лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Две силовые структуры СБУ на Нацполиция в состоянии враждебности. В стране в условиях войны это недопустимо. Эта враждебность заложена лично гарантом", - сказал он в эфире канала ZIK, сообщают в пресс-службе политика.

Примером этого, по его словам, является то, что с июля против ключевых кандидатов в президенты организуются провокации с участием СБУ.

"Полиция, сопровождает меня как кандидата, когда они выводят провокатора, тот вынимает удостоверение СБУ. Но офицеры как со стороны полиции, так и СБУ, не хотят быть втянутыми в эти грязные игры. И поскольку в любой службе еще есть достойные честные люди, то они нас пытаются заблаговременно предупреждать о провокации. Порошенко должен осознать, что незаконное использование силовиков это красная линия, за которую он заступает", - отметил А.Гриценко.

Как сообщалось, ранее А.Гриценко заявлял, что главным организатором провокаций против него в Одессе является Юрий Федоров - генерал-майор, руководитель личной охраны П.Порошенко. По линии СБУ лидер партии "Гражданская позиция" назвал Виктора Кононенко - генерал лейтенанта и заместителя председателя Службы безопасности Украины.

Теги: #сбу #выборы #гриценко
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