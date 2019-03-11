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07:08 11.03.2019

Участнику столкновений в Черкассах инкриминируют три статьи

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Участнику столкновений в Черкассах инкриминируют три статьи

Одному из задержанных участников столкновений в Черкассах представителю партии "Национальный корпус" инкриминируют три статьи Уголовного кодекса, передает интернет-издание "Украинская правда".

Отмечается, что его задержали по ст.208 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), но никаких подозрений ему не предъявляли. Из документов, которые получила сторона защиты, уголовное производство возбуждено по признакам ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.4 ст.296 (хулиганство), ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

По информации издания, взятие под стражу активиста совершено с грубым нарушением требований УПК. По словам адвоката, его подзащитного задержали через 15 часов, а не сразу. Также он добавил, что при задержании активист получил телесные повреждения: "У него повреждено плечо, его одежда разорвана", - заявил адвокат.

"Насколько мне известно, всех лиц, которые были задержаны вместе с ним, уже отпустили... Когда людей задерживают в другой области, надевают мешки на голову и везут в Черкассы - это не является "добровольным согласием лица на посещение райотдела". Они были похищены и задержаны. В действиях правоохранителей имеются признаки ст.271 УК "заведомо незаконное задержание", - добавил адвокат.

В настоящее время, по его словам, активиста держат в следственном изоляторе. Его задержали на 72 часа по решению следователя.

Ранее сообщалось, что по факту произошедших в субботу событий на площади Дружбы народов в Черкассах правоохранители задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка.

Теги: #стычки #черкассы #задержание #активисты
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