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07:05 11.03.2019

Тимошенко: Цена на газ будет снижена вдвое

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Тимошенко: Цена на газ будет снижена вдвое

Решение об уменьшении цены на газ для населения минимум вдвое будет одним из первых, которое примет новая власть и, как следствие, снизятся тарифы на тепло и на горячую воду, сообщила пресс-служба партии ВО "Батькивщина".

"Пересмотреть цену голубого топлива поможет решение Окружного административного суда Киева, признавшего повышение правительством в 2016 году стоимости газа необоснованным и незаконным", - отметила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина".

Ю.Тимошенко отметила, что потребности людей должны покрываться газом украинской добычи, а его стоимость должна составлять 3,50 грн, а не 8,55 грн.

"Мы взяли бухгалтерские документы государственной компании, которая добывает природный газ украинский. Мы посмотрели, что если взять добычу газа стоимость, транспортировки в дом людей, если взять налоги, нужно заплатить за добычу газа и 30% прибыли, чтобы отрасль развивалась, чтобы можно было добывать больше природного газа, цена на газ составляет 3,50 грн", - пояснила Ю.Тимошенко.

Также она заявила, что решение о снижении цены на газ будет принято в первые дни после победы ее команды на выборах.

Теги: #газ #тимошенко #цена
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