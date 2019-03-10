Меджлис крымскотатарского народа поддержал на предстоящих выборах президента Украины Порошенко

Высший исполнительный орган Курултая (национального съезда) крымскотатарского народа – Меджлис крымскотатарского народа, - решил поддержать действующего президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах главы Украинского государства.

"1. Выразить поддержку действующему президенту Украины Петр Порошенко и призвать граждан Украины в ходе выборов 31 марта 2019г поддержать голосованием кандидатуру Петра Порошенко для избрания президентом Украины на новый срок полномочий", - говорится в решении Меджлиса от 27 февраля 2019г, обнародованном на своей странице в соцсети Фейсбук народным депутатом Украины (фракция "Блок Петра Порошенко"), председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым в воскресенье.

Помимо этого, Меджлис крымскотатарского народа решил призвать граждан Украины, которые проживают на территории временно оккупированного Российской Федерацией Крыма, принимать участие в выборах президента Украины на избирательных участках, находящихся на материковой части Украины.

Также высший исполнительный орган Курултая крымскотатарского народа решил призвать Исполнительный совет Всемирного конгресса крымских татар, общественные организации крымскотатарской диаспоры и их ассоциации в разных странах содействовать организации голосования гражданами Украины на заграничных избирательных участках, созданных Центральной избирательной комиссией Украины.

Как написал Р.Чубаров на своей странице в соцсети Фейсбук, решение Меджлиса крымскотатарского народа "О выборах президента Украины 31 марта 2019г" рассматривалось и было принят "за основу" на заседании Меджлиса 27 января 2019г.

"После официальной регистрации Петра Порошенко кандидатом в президенты Украины (7 февраля 2019г), принятое ранее за "основу" решение было направлено членам Меджлиса крымскотатарского народа для внесения ими возможных дополнений и изменений. С учетом дополнений и изменений, изложенных членами Меджлиса крымскотатарского народа, решение было принято и подписано 27 февраля 2019г", - отметил он, добавив, что решение публикуется с целью ознакомления общественности.