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08:21 10.03.2019

В Киеве полиция задержала группу лиц за повреждение агитационной палатки

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В Киеве полиция задержала группу лиц за повреждение агитационной палатки

За повреждение агитационной палатки в Голосеевском районе Киева задержаны три человека, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. Правонарушители облили неизвестным веществом агитационную палатку, однако их быстро задержали правоохранители и доставили в территориальное управление полиции для установления всех обстоятельств происшествия. По данному факту начато уголовное производство", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

После сообщения о порче агитационной палатки на ул.Набережно-Корчеватская, прибыли наряды патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Правоохранители задержали трех человек, которые обоснованно подозреваются в совершении данного правонарушения. Их доставили в управление полиции для дачи объяснений.

Следственным отделом Голосеевского УП ГУНП в г.Киеве по данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Проводятся дальнейшие следственные действия.

Теги: #киев #нарушения #выборы
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