Выборы2019

Выборы

08:20 10.03.2019

В Херсонской области судьями рассмотрено 7 админматериалов о нарушении избирательного законодательства

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В Херсонской области судьями рассмотрено 7 админматериалов о нарушении избирательного законодательства

В Херсонской области судьи рассмотрели уже 7 админматериалов о нарушении избирательного законодательства, 3 правонарушителя оштрафованы, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

"За время предвыборной агитации в полицию Херсонщины поступили 46 информаций о размещении агитационных материалов без указания выходных данных, 13 - об агитации в неустановленном для этого месте, 10 сообщений о возможном подкупе избирателей, 7 - о повреждении агитационных материалов и 4 информации иного характера", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

В информации отмечено, что по указанным фактам полицией проведены проверки. При рассмотрении 41 сообщения нарушений законодательства не выявлено, 8 информаций находятся на рассмотрении. По другим фактам составлены административные протоколы.

"Судьи рассмотрели уже 7 административных материалов, вынесенными решениями 3 правонарушителя должны уплатить штраф", – сказано в сообщении.

В полиции Херсонщины напомнили, что за нарушение избирательного законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. "Отдельно обращаем внимание на недопустимость осуществления незаконного финансирования или раздачи средств или подкупа избирателей", – подчеркнули пресс-службе ведомства.

Теги: #херсонская_область #нарушения #выборы
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