Выборы2019

Выборы

21:23 08.03.2019

Гриценко: Должность Генерального прокурора Украины должен занять Давид Сакварелидзе

1 мин читать
Гриценко: Должность Генерального прокурора Украины должен занять Давид Сакварелидзе

Давида Сакварелидзе в качестве кандидата на должность Генерального прокурора Украины представил кандидат на должность президента Украины Анатолий Гриценко.

Об этом А. Гриценко написал на своей официальной странице в соцсети Фейсбук.

"Только в прямом эфире объявил свою кандидатуру на должность Генерального прокурора. Приветствую в команде честного и бескомпромиссного - Давида Сакварелидзе" – говорится в сообщении, на официальной странице А.Гриценко в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

По словам кандидата в президенты Украины "это человек, который показал нулевую толерантность к коррупции, Который, в отличие от нынешнего прокурора, имеет юридический диплом, который знает, что такое закон" – отметил А. Гриценко.

Теги: #президент #должность #кандидат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:17 08.03.2019
Должность Генерального прокурора Украины должен занять Давид Сакварелидзе - Гриценко

Должность Генерального прокурора Украины должен занять Давид Сакварелидзе - Гриценко

10:53 08.03.2019
Порошенко наградил высокими государственными наградами женщин-военнослужащих

Порошенко наградил высокими государственными наградами женщин-военнослужащих

19:50 07.03.2019
Порошенко поручил СНБО подать предложения, которые лягут в основу законопроекта о прозрачности гособоронзаказа

Порошенко поручил СНБО подать предложения, которые лягут в основу законопроекта о прозрачности гособоронзаказа

19:41 07.03.2019
Порошенко: Аудит "Укроборонпрома" завершится до конца этого года

Порошенко: Аудит "Укроборонпрома" завершится до конца этого года

19:18 07.03.2019
Гнап подал в ЦИК заявление о снятии своей кандидатуры на выборах президента - "Опора"

Гнап подал в ЦИК заявление о снятии своей кандидатуры на выборах президента - "Опора"

02:06 07.03.2019
Правоохранители задержали главу одной из партий с сообщником, пытавшихся дать 5 млн грн взятки Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться в президенты

Правоохранители задержали главу одной из партий с сообщником, пытавшихся дать 5 млн грн взятки Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться в президенты

20:34 06.03.2019
Штаб Бойко оспаривает в суде запрет трансляции на "UА:Перший" предвыборного ролика кандидата

Штаб Бойко оспаривает в суде запрет трансляции на "UА:Перший" предвыборного ролика кандидата

19:43 06.03.2019
Правоохранители задержали лиц, пытавшихся дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться – Луценко

Правоохранители задержали лиц, пытавшихся дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться – Луценко

19:14 06.03.2019
"УАВтормет" призывает президента перед подписанием закона о повышении пошлины на экспорт лома и ее пролонгации проанализировать документ

"УАВтормет" призывает президента перед подписанием закона о повышении пошлины на экспорт лома и ее пролонгации проанализировать документ

14:18 05.03.2019
Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом, в которой наибольшую террористическую угрозу для Украины представляет политика РФ

Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом, в которой наибольшую террористическую угрозу для Украины представляет политика РФ

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд арестовал второго подозреваемого в подкупе кандидата в президенты Тимошенко

Суд арестовал подозреваемого в подкупе кандидата в президенты с правом залога в 4 млн. грн

ЦИК утвердила бюллетень для голосования на выборах президента: 39 кандидатов, 200х800 мм, песочный цвет

Тимошенко: Формат переговоров "Будапешт плюс" - это путь к миру в Украине

На выборах президента Украины окончательно будет 39 кандидатов

Гнап подал в ЦИК заявление о снятии своей кандидатуры на выборах президента - "Опора"

Суд отказал в удовлетворении иска Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

В СБУ опровергли заявление МВД о причастности к прослушиванию Зеленского и заявили о срыве их спецоперации. ГБР открыло уголовное производство

Мураев заявил о снятии своей кандидатуры с выборов и поддержке Вилкула

Бойко: Женщин в Украине лишают прав, пытаются лишить и праздника 8 марта

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА