Выборы2019

Выборы

07:56 08.03.2019

ЦИК утвердила бюллетень для голосования на выборах президента: 39 кандидатов, 200х800 мм, песочный цвет

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ЦИК утвердила бюллетень для голосования на выборах президента: 39 кандидатов, 200х800 мм, песочный цвет

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента Украины 31 марта 2019 года и форму бюллетеня для повторного голосования, которое будет проведено 21 апреля в случае необходимости.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 8 марта, которое состоялось после полуночи.

Бюллетень будет содержать фамилии 39 кандидатов на пост президента Украины и сведения о них.

Текст бюллетеня печатается только с одной стороны на государственном украинском языке на одном листе размером 200х800 мм песочного цвета.

На нем содержится двухцветный водяной знак и защитные волокна с использованием защитных графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных флуоресцентных красок и элемента, который теряет окраску в результате термического влияния.

На бюллетене будет выполнен номер избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, которая проявляется на обороте бюллетеня.

Также ЦИК постановила, что избирательные бюллетени будут изготавливаться для каждого обычного и заграничного избирательного участка в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей, которые по своему избирательному адресу относятся к соответствующему избирательному участку по данным Государственного реестра избирателей по состоянию на 7 марта 2019 года. Возможно отклонение указанного количества с учетом кратности размещения бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении.

Для спецучастков бюллетени будут изготавливаться в количестве, что на 0,5% превышает ориентировочное количество избирателей, которые будут включены в список на участке, определенном с учетом количества койко-мест, спальных мест, численности личного состава соответствующих воинских частей. Также учитывается максимально возможное количество членов комиссий спецучастков, которые будут включаться в списки избирателей на таких участках (кроме количества членов комиссий избирательных участков, образованных в воинских частях).

Кроме того, ЦИК создала комиссию из представителей кандидатов в президенты Украины для осуществления контроля над изготовлением бюллетеней на государственном предприятии "Полиграфический комбинат" Украина", соблюдением требований по уничтожению печатных форм, технических отходов, полиграфического брака, погашению неиспользованных бюллетеней.

В ее состав вошли представители от 14 кандидатов: Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко, Олега Ляшко, Александра Вилкула, Сергея Таруты, Александра Шевченко, Руслана Кошулинского, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Романа Бессмертного, Юрия Деревянко, Сергея Носенко.

Теги: #бюллетень #цик #выборы
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