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07:46 08.03.2019

Тимошенко: Формат переговоров "Будапешт плюс" - это путь к миру в Украине

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Тимошенко: Формат переговоров "Будапешт плюс" - это путь к миру в Украине

Лидер партии ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко считает, что победный мир в страну принесут переговоры в формате "Будапешт+", сообщила пресс-служба "Батькивщины".

"Новый формат переговоров "Будапешт плюс" - это путь к миру в Украине. И новый президент сразу после выборов начнет его вводить", - сказала Ю.Тимошенко в программе "Право на власть" на телеканале 1+1.

По ее словам, "Минский переговорный процесс зашел в тупик, поэтому необходимо немедленно менять стратегию достижения мира в Украине".

Ю.Тимошенко убеждена, что правительству нужно обратиться к Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, когда Украина отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала мира в обмен на гарантии по сохранению своих границ.

Также она отметила, что "Будапештский меморандум - это международное право, признанное миром".

"Команда Военного кабинета Юлии Тимошенко разработала пошаговый план действий, предусматривающий, кроме нового формата переговоров, построение сильной армии, введение нового военного контракта, который сделает службу привлекательной, чтобы не было… "почти 30 тыс. военных покинули армию", - цитирует Ю.Тимошенко пресс-служба "Батькивщины".

Теги: #тимошенко #будапештский_формат #мир
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