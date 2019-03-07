Выборы2019

Выборы

18:00 07.03.2019

Бойко: Женщин в Украине лишают прав, пытаются лишить и праздника 8 марта

2 мин читать
Бойко: Женщин в Украине лишают прав, пытаются лишить и праздника 8 марта

За последние пять лет нынешняя власть сделала всё, чтобы ухудшить жизнь украинских женщин, и при этом хочет лишить их ещё и праздника 8 Марта, заявил нардеп, основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"Все социально-экономические показатели, которые определяют уровень и качество жизни женщин, начиная с 2014-го года значительно ухудшились. Пенсионный возраст увеличился до 63-65 лет, сами пенсии обесценились более чем в два раза, реальная зарплата упала на 20%. Помощь по рождению ребенка упала на 60%-90%", - сказал он журналистам в четверг, сообщают в пресс-службе политсилы.

Ю.Бойко также отметил, что особо острой остается проблема безработицы и трудовой миграции среди женщин.

"Особенно трудно найти работу молодым женщинам и женщинам предпенсионного возраста. Поэтому растет трудовая миграция. Женщины массово выезжают из страны, и Украина теряет демографический потенциал и квалифицированные кадры", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, к этому привела неадекватная государственная социальная политика. Низкие зарплаты, а зачастую и отсутствие работы, сокращение выплат при рождении детей, да и множество других проблем привели к тому, что украинские женщины не чувствуют уверенности в завтрашнем дне. А власть ничего не делает для исправления ситуации, а лишь устраивает громкие пиар-акции и проводит псевдореформы, которые только ухудшают жизнь граждан.

"В государстве накопилось множество проблем. И нынешняя власть решать их не собирается. Страна на грани демографической катастрофы. Женщин лишили поддержки, лишили работы, лишили нормальных зарплат и пенсий, лишили возможности полноценно рожать и растить детей. Хотят лишить еще и 8 Марта, инициируя отмену международного праздника, который отмечается в десятках стран мира. Вот и весь результат так называемых "реформ". Мы не позволим отобрать праздник у наших женщин. Они достойны любви и уважения!", - подчеркнул Ю.Бойко.

Теги: #бойко #выборы #юрий_бойко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:19 07.03.2019
Суд отказал в удовлетворении иска Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Суд отказал в удовлетворении иска Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

19:18 07.03.2019
В СБУ опровергли заявление МВД о причастности к прослушиванию Зеленского и заявили о срыве их спецоперации. ГБР открыло уголовное производство

В СБУ опровергли заявление МВД о причастности к прослушиванию Зеленского и заявили о срыве их спецоперации. ГБР открыло уголовное производство

18:33 07.03.2019
Мураев заявил о снятии своей кандидатуры с выборов и поддержке Вилкула

Мураев заявил о снятии своей кандидатуры с выборов и поддержке Вилкула

17:42 07.03.2019
Добродомов заявил о снятии своей кандидатуры в президенты в пользу Гриценко

Добродомов заявил о снятии своей кандидатуры в президенты в пользу Гриценко

17:41 07.03.2019
Гриценко обсудил с представителями миссии БДИПЧ ОБСЕ проблемы избирательного процесса

Гриценко обсудил с представителями миссии БДИПЧ ОБСЕ проблемы избирательного процесса

16:39 07.03.2019
Зеленский рассказал заместителю госсекретаря США Хейлу о "давлении" на него в ходе предвыборной кампании

Зеленский рассказал заместителю госсекретаря США Хейлу о "давлении" на него в ходе предвыборной кампании

16:38 07.03.2019
Зеленский рассказал заместителю госсекретаря США Хейлу о "давлении" на него в ходе предвыборной кампании

Зеленский рассказал заместителю госсекретаря США Хейлу о "давлении" на него в ходе предвыборной кампании

16:22 07.03.2019
"Оппоблок" и партия "Наши" намерены объединиться – Мураев

"Оппоблок" и партия "Наши" намерены объединиться – Мураев

16:13 07.03.2019
"Оппоблок" и партия "Наши" намерены объединиться – Мураев

"Оппоблок" и партия "Наши" намерены объединиться – Мураев

16:08 07.03.2019
"Опора" зафиксировала 1,5 тыс. случаев использования ресурсов госбюджета на непрямую агитацию депутатов и партий за июнь 2018 – январь 2019

"Опора" зафиксировала 1,5 тыс. случаев использования ресурсов госбюджета на непрямую агитацию депутатов и партий за июнь 2018 – январь 2019

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

ПОСЛЕДНЕЕ

Гнап подал в ЦИК заявление о снятии своей кандидатуры на выборах президента - "Опора"

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Тимошенко: Впервые за 28 лет коррупционеры будут отвечать по закону

Генпрокурор: Заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко является нардеп от "Батькивщины" Дубиль

Кандидат в президенты Добродомов анонсировал "важное решение" и пригласил журналистов в ЦИК

Внешние заимствования оборачиваются для Украины потерей права выбора – Кива

Тимошенко дает письменные обязательства избирателям

Фильм "Слуга народа" нужно либо не транслировать в период избирательной кампании, либо оплатить эфирное время Зеленского – КИУ

ЦИК сняла Кривоноса с выборов президента Украины

Гриценко и Садовый подписали соглашение о сотрудничестве

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА