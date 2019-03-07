Гриценко обсудил с представителями миссии БДИПЧ ОБСЕ проблемы избирательного процесса

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко обсудил с представителями наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ "проблемы доверия к избирательному процессу, подрывающие его легитимность".

"Встретился с наблюдательной миссией БДИПЧ ОБСЕ. Обсудили проблемы доверия к избирательному процессу, подрывающие его легитимность, - говорится и об административном ресурсе, использование правоохранительных органов в политических целях, подкуп избирателей через так называемые "сетки", ну и конечно - формальную легализацию подкупа решениями ЦИК и Верховного Суда. Казалось, что эти проблемы должны остаться анахронизмом после 2014 года, но грязные технологии, наоборот, получили апгрейд со стороны действующей власти", - сообщил он на своей странице в Facebook в четверг.

При этом А.Гриценко отметил, что став президентом, он будет гарантировать создание всех условий, "чтобы выборы перестали быть соревнованием грязных денег и технологий".

"Среди первых приоритетов будет: независимость и невмешательство в избирательный процесс всех без исключения правоохранительных органов, независимость и деполитизация ЦИК, новое избирательное законодательство", - добавил политик.