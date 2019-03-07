Выборы2019

Выборы

16:13 07.03.2019

"Оппоблок" и партия "Наши" намерены объединиться – Мураев

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"Оппоблок" и партия "Наши" намерены объединиться – Мураев

Партии "Оппозиционный блок" и "Наши" намерены объединиться, сообщил кандидат в президенты Украины, лидер партии "Наши", народный депутат Евгений Мураев, который заявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов.

"Мы решили объединить наши политические силы, и в ближайшее время пройдет объединительных съезд, на котором мы сможем многократно усилить наше влияние на политические процессы, которые происходят в нашей стране", - сказал Е.Мураев на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакс-Украина" в четверг.

Теги: #наши #выборы #оппоблок
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