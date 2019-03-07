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16:08 07.03.2019

"Опора" зафиксировала 1,5 тыс. случаев использования ресурсов госбюджета на непрямую агитацию депутатов и партий за июнь 2018 – январь 2019

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"Опора" зафиксировала 1,5 тыс. случаев использования ресурсов госбюджета на непрямую агитацию депутатов и партий за июнь 2018 – январь 2019

Наблюдатели Гражданской сети "Опора" зафиксировали 1 тыс. 506 случаев использования ресурсов государственного бюджета в целях непрямой агитации в пользу депутатов Верховной Рады и политических партий за период с июня 2018 года по январь 2019 года.

Согласно исследованию "Государственные субвенции 2018: тенденции распределения и возможного использования для косвенной агитации", которое обнародовано в четверг в Киеве, в 75,2% случаях использовалась субвенция на социально-экономическое развитие территорий, в 5,1% случаев – Дорожный фонд, 2,7% - Государственный фонд регионального развития, а в 17% случаев были использованы другие бюджетные средства, а также медицинские или образовательные государственные программы.

Отмечается, что в 65,2% случаев непрямую агитацию осуществляли сами депутаты, в 12,3% - средства массовой информации, в 10,1% - помощники депутатов, в 8,5% - органы местного самоуправления, государственная власть или их должностные лица, а в 3,9% - представители политических партий.

"Опора" выделяет два основных вида использования бюджетных средств в целях непрямой агитации: активность в СМИ/социальных сетях (46,3%) и публичные мероприятия (42,7%).

Больше всего случаев такой агитации с возможным использованием бюджетных средств было зафиксировано в Черкасской области (124 случая), Львовской (119), Волынской (109), Ровенской (100), Николаевской (98) и Полтавской (98). Меньше всего таких случаев в Запорожской области (20), Донецкой (16), Киеве (16) и Луганской области (7).

Согласно исследованию, случаи непрямой агитации направлены на села (72%), в меньшей мере на города (21%) и поселки (7%).

В "Опоре" констатируют, что случаи непрямой агитации с возможным использованием бюджетных средств зафиксированы среди 137 депутатов-мажоритарщиков и 24 депутатов, избранных по спискам партий.

Инциденты фиксировались в 155 избирательных округах (78% от общего количества округов).

Что касается политических сил, то среди зафиксированных случаев 771 случай связан с депутатами от "Блока Петра Порошенко", 290 случаев – от "Народного фронта", 148 случаев – внефракционные депутаты, 119 случаев - от "Воли народа", 110 случаев - от партии "Видродження", 49 случаев – от Радикальной партии Олега Ляшко, 12 случаев - от "Батькивщины", 5 случаев – от "Самопомощи" и 2 случая – от "Оппозиционного блока".

Теги: #опора #агитация #выборы
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