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Выборы

15:42 07.03.2019

Тимошенко: Впервые за 28 лет коррупционеры будут отвечать по закону

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Тимошенко: Впервые за 28 лет коррупционеры будут отвечать по закону

Президент Петр Порошенко персонально, его коррупционное окружение и все, кто наживался на стране в течение 5 лет, после избрания нового главы государства будут отвечать за строгим законом, заявила кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Я хочу предупредить всех, без исключения, кто сегодня занимается коррупцией и ее возглавляет - от действующего президента и его окружения ко всем, кто вовлечен в коррупционных пирамидах, - вы первый раз за 28 лет будете реально отвечать за строгим законом", - сказала она на пресс-конференции в Киеве в четверг, сообщают в пресс-службе "Батькивщины".

При этом Ю.Тимошенко подчеркнула необходимость наказания за торговлю в крови и коррупционные сделки в армии.

"Тот, кто заработал хоть одну копейку на войне, на беде - будет сидеть пожизненно! Никто нас в этом не остановит", - заявила политик.

Она обратила внимание на то, что действующий глава государства "в 2018 году часть своего состояния, свои деньги давал под проценты собственной воюющей стране", и это ему тоже не пройдет.

Ю.Тимошенко предупредила, что знает всех поименно, "кто восстанавливал финансовую пирамиду в НБУ и Министерстве финансов и получал от махинаций невиданные проценты" и добавила, что им придется предстать перед законом. Началом ответственности за "тарифную вакханалию" лидер "Батькивщины" назвала решение суда о необоснованности и незаконности повышения цен на газ для населения.

Кандидат в президенты напомнила, что НКРЕКП, которая устанавливает тарифы, формирует своим указом именно президент: он назначает членов комиссии и освобождает их. Поэтому П.Порошенко лично контролирует тарифообразования, убеждена она.

"Президент персонально несет ответственность за всю тарифную коррупцию, тарифную несправедливость, которая проходила 5 лет. И за это персонально отвечать", - заверила Ю.Тимошенко и отметила, что в случае ее победы на выборах, состав НКРЕКП будет немедленно изменен и, как следствие, будут установлены обоснованные и справедливые тарифы для населения.

"Спуска не будет никому. Даже не надейтесь! Вы точно знаете, что со мной никогда не могли договориться, потому что для меня первично - это развитие страны и благосостояние нашего народа. И все, что вы взяли, - в многократно большем размере вы вернете народу. И, кстати, ни вылететь, ни выехать, ни выползти из страны мы вам не дадим! ", - подытожила Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #юлия_тимошенко #выборы
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