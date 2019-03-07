Тимошенко дает письменные обязательства избирателям

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко подписала обязательства перед избирателями на случай избрания ее главой украинского государства, восстановить территориальную целостность государства.

"Мы не берем на себя (обязательство - ИФ) окончание войны за две недели, потому что мы ответственные политики, но то, что мы абсолютно точно установим мир на всей территории Украины в этом сомнений нет, Донбасс и Крым будут возвращены", - сказала Ю.Тимошенко на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По словам Ю.Тимошенко, ее отпечатанные обязательства получат избиратели, и если она их не выполнит, то готова будет уйти с должности президента.

"Все люди в Украине получат мое письменное обязательство и если я это письменное обязательство не выполню, я напишу заявление об увольнении с должности президента и уйду. Потому что если мы не выполним все пункты этого лаконичного, четкого, понятного обязательства, нечего президенту делать на этой должности", - отметила Ю.Тимошенко.

При этом она выразила уверенность, что она и члены ее команды с этой задачей справятся.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в числе обязательств также – введение страховой медицины, снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсий, поддержка многодетный семей.