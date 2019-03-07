Выборы2019

Выборы

13:52 07.03.2019

ЦИК сняла Кривоноса с выборов президента Украины

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ЦИК сняла Кривоноса с выборов президента Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию кандидата на пост президента Украины Сергея Кривоноса.

"В ЦИК 6 марта 2019 поступило заявление кандидата на пост президента Украины Кривоноса С.Г. об отказе баллотироваться кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах", - сообщили в пресс-службе ЦИК в Фейсбук.

Рассмотрев указанное заявление, Комиссия отменила регистрацию кандидата во вторник, 7 марта.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019.

Теги: #цик #кривонос #выборы
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