ЦИК сняла Кривоноса с выборов президента Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию кандидата на пост президента Украины Сергея Кривоноса.

"В ЦИК 6 марта 2019 поступило заявление кандидата на пост президента Украины Кривоноса С.Г. об отказе баллотироваться кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах", - сообщили в пресс-службе ЦИК в Фейсбук.

Рассмотрев указанное заявление, Комиссия отменила регистрацию кандидата во вторник, 7 марта.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019.