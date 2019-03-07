Выборы2019

Выборы

13:50 07.03.2019

Гриценко и Садовый подписали соглашение о сотрудничестве

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Гриценко и Садовый подписали соглашение о сотрудничестве

Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и лидер партии "Сапомомич" Андрей Садовый, который снял свою кандидатуру с выборов президента, подписали совместное соглашение, целью которого является построение государства на принципах демократии, верховенства права и прав человека; отстранения от власти коррумпированных и зависимых от олигархов политиков.

"Мы видим нестандартную ситуацию для страны. Впервые мощный кандидат снялся с выборов. У нас с Андреем Садовым базовые ценности совпадают. Теперь мне нужно выполнять две президентские программы. Я это сделаю", - заявил А.Гриценко, сообщают в его пресс-службе в четверг.

Он добавил, что сегодня последний день, когда другие кандидаты могут выразить свою поддержку в пользу другого и сняться с выборов.

"Станет ясно, кто принял решение в интересах Украины, а у кого обязательства перед спонсорами", - сказал лидер "Гражданской позиции".

В то же время А.Садовый добавил, что поддержал именно А.Гриценко, потому кандидат декларирует быть честным и служить украинскому народу.

"Я отозвал свою кандидатуру, потому что мы хотим построить государство на фундаменте доверия. Я верю, что это будет реализовано. Важно иметь украинского антикоррупционного президента", - сказал А.Садовый.

Теги: #садовый #выборы #гриценко
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