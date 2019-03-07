Выборы2019

Выборы

12:55 07.03.2019

Команда Зеленского призывает украинцев принять участие в разработке Дорожной карты антикоррупционной политики

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Команда Зеленского призывает украинцев принять участие в разработке Дорожной карты антикоррупционной политики

Команда кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского призывает украинцев присоединиться к разработке Дорожной карты антикоррупционной политики В.Зеленского.

"Противодействие коррупции - одно из наших важных задач. Поэтому сейчас мы совершенствуем раздел предвыборной программы о преодолении коррупции. Мы собираем рабочую встречу Зе!Команды по разработке Дорожной карты антикоррупционной политики. Присоединиться к встречи приглашаем всех специалистов, а также всех, кто имеет предложения, как победить коррупцию или когда-либо сталкивался с этим вопросом и имеет опыт в его минимизации или даже решении. Если вы понимаете, что можете помочь, заполните анкету - https://ze2019.com/anticor", - говорится в сообщении на странице команды шоумена в Facebook в четверг.

Теги: #зе_команда #зеленский #владимир_зеленский #команда_зеленского
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