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12:37 07.03.2019

Вилкул обещает восстановить госпрограммы строительства доступного жилья и льготного кредитования

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Вилкул обещает восстановить госпрограммы строительства доступного жилья и льготного кредитования

Кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул заявил, что восстановит в Украине госпрограммы строительства доступного жилья, что даст возможность не менее 100 тысяч семей в год купить квартиры на льготных условиях, сообщает пресс-служба партии.

"Последние 5 лет строятся в основном особняки для разжиревших мародеров от власти, которые зарабатывают на коррупции, войне, армии, на распиле госбюджета. А простые люди лишились возможности купить квартиру — колоссальные проценты банков, зарплаты упали. Я возобновлю все госпрограммы строительства доступного жилья, 10-летние льготные кредиты, максимум под 3% годовых в гривне. По этой программе будем строить не меньше 100 тысяч новых квартир в год. Мы уже делали это в 2010 - 2013 годах, сделаем и сразу после нашей победы", - сказал А.Вилкул во время встречи со строителями.

В  партии также отметили, что сейчас в очереди на жилье в Украине стоят почти 800 тысяч украинских семей. Около 2,5 миллиона человек остро нуждаются в улучшении своих жилищных условий. В перенаселенном жилье проживают 45% населения Украины . 39% жилья украинских домохозяйств не соответствует санитарным нормам (менее 13,65 м 2  на человека), еще 60% домохозяйств живут в устаревшем жилом фонде, построенном в 60 - 80-е годы.

Среднестатистическая украинская семья финансово не способна приобрести себе даже минимальную квартиру. Стоимость одного квадратного метра жилья составляет от полутора до двух и более среднемесячных зарплат украинца, подчеркнули в политсиле.

"23 - 24% годовых просто неподъемны для простых украинцев. В среднем, чтобы купить однокомнатную квартиру, семье необходимо копить более 30 лет", - подытожили в "Оппоблоке."

Теги: #жилье #вилкул #украина
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