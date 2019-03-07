Кандидат Куприй. Не вижу себе конкурентов - "Главком"

Эксклюзивное интервью Виталия Куприя "Главкому"

(подается на языке оригинала)

Віталій Купрій – бізнесмен з Дніпропетровщини. Офіційно зареєстрував підприємницьку діяльність у 2006 році, однак активно займався бізнесом фактично ще з кінця 90-х.



Народний депутат, позафракційний та безпартійний, раніше був у фракції Блоку Петра Порошенка.



Купрій неодноразово заявляв, що його намагалися вбити. Так, за словами політика, у листопаді 2011 року двоє невідомих молодиків зіштовхнули його в бетонну яму глибиною близько чотирьох метрів – тоді Купрій отримав численні переломи та струс мозку. Наступний замах на його життя, як стверджує сам політик, стався через кілька місяців після його одужання. Невідомий нібито намагався проломити йому голову молотком. Кандидат стверджує, що вибив зброю з рук нападника, проте той встиг утекти. Купрій переконаний, що замовником була "Партія регіонів" – нібито мстилася за його правозахисну діяльність (з 2007-го — керує громадською організацією "Всеукраїнське об'єднання правників "Маємо Право!").

Крім того, кандидат відзначився низкою скандальних заяв. Приміром, виявив себе гомофобом: у себе на сторінці у Facebook опублікував світлину двох чоловіків, які тримаються за руки, і підписав так: "Ну, не розумію я таких речей. Може, батьки не тому вчили".

Допис викликав хвилю обурення серед коментаторів.

Серед інших заяв – звинувачення голови уряду Володимира Гройсмана у відсутності вищої освіти і махінаціях з отриманням диплома, а також доріканнями боксеру Олександру Усику у недостатньому патріотизмі.

У вересні минулого року НАБУ відкрило провадження щодо незаконного збагачення Купрія: слідчі припускають, що нардеп подав 118 депутатських запитів на користь свого колеги, за кожне з яких отримував по $5 тис.

Анкета кандидата у президенти

Зріст



180



Вага



100



Знак зодіаку



Лев



Улюблений колір



Червоний



Що дає відчуття щастя?



Досягнення результату



Що найбільше лякає?



Не боюсь практично нічого



Що найбільше дратує?



Іноді дратує, що не все вдається одразу досягти



Ким хотіли стати у дитинстві?



Капітаном дальнього плавання (зараз я майстер яхтової справи міжнародного рівня)



Улюблена гра (зараз чи у дитинстві)?



У "войнушки"

Хто вас привів у політику?



Українці, які перемогли на першому Майдані



Кого вважаєте основним конкурентом?



Не бачу конкурентів



Кому ніколи не потиснете руку?



Порошенку і Путіну



Хто для вас моральний авторитет?



Королева Єлизавета



Остання прочитана книжка?



Наукові робити з конституційного права (захищаю дисертацію)



Якою мовою думаєте?



Українською, за кордоном англійською (маю австралійську університетську освіту)



Як часто ходите до церкви?



На свята



У які прикмети вірите?



Не вірю у прикмети і гороскоп



Яких звичок хотіли б позбутися?



Багато дивитись у смартфон



Ким би стали, якби не були політиком?



Був успішним підприємцем, таким би і залишився



Скільки грошей вам потрібно для щастя?



Стільки, скільки маю останні 25 років



Що вважаєте своєю найбільшою помилкою у житті?



Помилок не роблю, оскільки ні про що не жалкую



Що вважаєте своїм найголовнішим досягненням у житті?



Усвідомлення і прийняття такої філософії життя, яка надає можливість жити без страждань і допомагати людям



Що має статися, щоб ви пішли з політики?



Після перемоги над зовнішніми та внутрішніми ворогами, коли в Україні запанує мир і порядок, люди стануть заможно жити



Ваше перше рішення на посаді президента?



Заміна керівників правоохоронних органів для викорінення корупції і забезпечення прав людей.

Декларація кандидата



У своїй декларації Віталій Купрій вказав, що за 2017 рік разом із дружиною заробив 4,5 млн грн. Велику частку доходу за цей рік становили кошти від продажу одного з магазинів політика у Кам’янську. За свою роботу у Верховній Раді Купрій отримав 502 тис. грн.

Купрій має квартиру 32 кв. м в окупованій Ялті, а також квартиру у Грузії вартістю в 1,1 млн грн – її він придбав у 2016 році. На дружину Купрія Ірину зареєстрована квартира у Кам’янську площею 63 кв. м. У Києві кандидат у президенти орендує приміщення площею 131 кв. м.

Крім того, Купрій може похизуватися автівками Chrysler 300C (2005 року випуску), Chrysler Town & Country, Renault Logan, спортивним мотоциклом Kawasaki ZX600E. та 14-метровою яхтою Bavaria 44 вартістю в 890 тис. грн.



Наталія Сокирчук, "Главком"