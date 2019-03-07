Тимошенко на встрече с замгоссекретаря США Хейлом призвала к усилению санкций против РФ

Глава партии "Батькивщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл (David Hale) в ходе встречи обсудили ситуацию на оккупированной территории Донбасса и Крыма.

"Лидер "Батькивщины" призвала к усилению санкций против страны-агрессора России и отметила, что Крым должен быть возвращен Украине", - говорится в сообщении пресс-службы партии, обнародованном в четверг.

При этом Ю.Тимошенко подчеркнула, что "ее команда не пойдет ни на какие уступки президенту России Владимиру Путину".

Она также высказалась за необходимость параллельно с Минским форматом переговоров "вводить новые переговоры о прекращения войны на Донбассе в пределах нового формата "Будапешт плюс".