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12:13 07.03.2019

Тимошенко на встрече с замгоссекретаря США Хейлом призвала к усилению санкций против РФ

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Тимошенко на встрече с замгоссекретаря США Хейлом призвала к усилению санкций против РФ

Глава партии "Батькивщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл (David Hale) в ходе встречи обсудили ситуацию на оккупированной территории Донбасса и Крыма.

"Лидер "Батькивщины" призвала к усилению санкций против страны-агрессора России и отметила, что Крым должен быть возвращен Украине", - говорится в сообщении пресс-службы партии, обнародованном в четверг.

При этом Ю.Тимошенко подчеркнула, что "ее команда не пойдет ни на какие уступки президенту России Владимиру Путину".

Она также высказалась за необходимость параллельно с Минским форматом переговоров "вводить новые переговоры о прекращения войны на Донбассе в пределах нового формата "Будапешт плюс".

Теги: #сша #тимошенко #донбасс
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