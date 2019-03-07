В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь", БПП и "Гражданская позиция" - опрос "Софии"

Пять политических сил прошли бы в Верховную Раду если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований "София" с 26 февраля по 4 марта 2019 года.

В частности, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 16,9% респондентов, которые намерены участвовать в выборах и проголосовать. "Батькивщину" поддерживают 13,5%, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 10,3%, Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 8,9%, "Гражданскую позицию" - 5,6%.

Согласно данным опроса, другие партии имеют менее 5,0% сторонников (в каждом отдельном случае).

Исследование было проведено Центром социальных исследований "София" с 26 февраля по 4 марта 2019 во всех областях Украины (подконтрольные территории). Всего было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам. Метод опроса - индивидуальное интервью ( "с глазу на глаз") по месту жительства респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Очередные парламентские выборы в Украине запланированы на осень 2019 года.