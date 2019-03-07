Выборы2019

Выборы

11:59 07.03.2019

В ЦИК не поступало заявления Гнапа о снятии своей кандидатуры с президентских выборов

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В ЦИК не поступало заявления Гнапа о снятии своей кандидатуры с президентских выборов

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) нет заявления журналиста Дмитрия Гнапа об отказе баллотироваться в президентских выборах, сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

Стоит отметить, что Д.Гнап на прошлой неделе следом за мэром Львова Андреем Садовым заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко,

"На это время в ЦИК находится еще одно заявление об отказе от баллотирования. Очевидно вскоре ЦИК будет рассматривать ее в режиме заседания. Это заявление от Уполномоченного представителя кандидата на пост президента г-на Кривоноса", - сказал К.Хивренко в эфире "112 Украина".

Также в ЦИК сообщили, что по состоянию на 10:30 сегодня ни одного заявления в ЦИК не поступало. 

Как сообщалось, 7 марта истекает срок, к которому кандидаты в президенты могут снимать свои кандидатуры с выборов президента Украины.

Теги: #цик #гнап #выборы
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