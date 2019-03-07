Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Тимошенко и Порошенко идут следом, Бойко четвертый - соцопрос "София"

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то наилучшие шансы выйти во второй тур имели бы четыре кандидата - Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социальных исследований "София" с 26 февраля по 4 марта 2019.

Так, за В.Зеленского - готовы проголосовать 20,3% респондентов, которые будут участвовать в выборах, планируют проголосовать. За Ю.Тимошенко - 13,9%, за П.Порошенко - 13,1%, за Ю.Бойко - 11,7%.

Другие кандидаты имеют уровень поддержки менее 10%. В частности, Анатолия Гриценко поддерживают 7,1% респондентов (среди тех, кто будет голосовать), Олега Ляшко - 4,6%, Александра Шевченко - 2,3%, Игоря Смешко - 2,2%, Александра Вилкула - 2,1% , Руслан Кошулинский - 1,9%, Евгения Мураева - 1,8%.

Опрос проводился во всех областях Украины (подконтрольные территории). Всего было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.