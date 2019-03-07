Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

Кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский рассказал, что с тех пор, как он объявил о своем баллотировании на пост главы государства, получил много хорошо упакованных "подарков" от действующей "политической элиты" - фейки и угрозы.

"Я продолжаю получать подарочки от нашей власти. Сначала политики говорили: Как это так, человек без политического опыта, может думать и идти в кандидаты? - Это невозможно, ведь у нас у власти много специалистов, которые уже 28 лет в политике. Затем появился целый водопад оскорблений и фейков в мою сторону. Появились угрозы мне и моей семье, детям. На это все тратились миллионы долларов, ведь все это не работает. Почему? Потому что, за все что берется наша власть - не работает", - сказал В.Зеленский в видео обращении, которое он обнародовал на странице в Фейсбуке в четверг.

В.Зеленський также заявил, что против него готовится несколько уголовных дел и провокации на территории "ЛНР".

"Сейчас власть пробила дно. Во-первых, начали прослушивать мой офис. Во-вторых, регистрируют уголовное дело против меня, против" Квартала "- отмывание каких-то денег. Третье - появилась информация, что специальные люди ищут контакты на территории" ЛНР ", чтобы там установить мои политические билборды, бигборды с моим лицом. Я очень рад, что в нашей власти много друзей среди террористов. Четвертое - депутат одной партии из трех букв ... регистрирует уголовное дело лично против меня", - подчеркнул он .

"Хочу сказать всем этим фейкерам: мы все это помним, ничего не забудем и будет ответ ... по закону", - добавил кандидат в президенты.

Как сообщалось, 4 марта 2019 года полиция Киева сообщила, что проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на ул.Белорусской в столице, которое обнаружил охранник кандидата в президенты рассказал на крыше жилого дома.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что найденное оборудование является аппаратурой для прослушки. "Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование. Где граница между соревнованием в борьбе за пост и преступлением?", - написал министр в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Вместе с тем, как сообщил член коллегии МВД Украины, народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, прослушивающие устройства, которые нашли в офисе В.Зеленского - специального назначения.

В Службе безопасности Украины заявили, что проводят оперативно-технические мероприятия по ул.Белорусская, 26 в Киеве, но эти мероприятия никак не связаны с кандидатами в президенты Украины или их окружением.