Тимошенко: Власть будет отвечать за завышенные тарифы и хищения армии

Действующая власть будет отвечать за то, что наживалась на собственном народе, обогащалась на войне и незаконном повышении тарифов, что привело к обеднению украинцев, заявила лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Я убеждена, что Украине срочно требуется изменение системы власти ради мира, возрождение страны и ради будущего наших детей, которое мы не имеем права разрушить", - сказала политик в г.Ильинцы Винницкой области, находясь в рамках своего предвыборного тура.

Она также напомнила, что обнародованое недавно журналистское расследование о коррупции президента и его окружения на поставках из страны-агрессора непригодных запчастей для украинской военной техники по завышенным ценам показало всю фальшь патриотических лозунгов руководства государства.

"Черные сделки проводились просто через завод, который находился в собственности президента - "Кузня на Рыбацком". Так о каких лозунгах об армии может идти речь, когда со страной-агрессором делают черный бизнес, а наши люди потом погибают, потому что техника не работает. Им выгодна война, ведь они зарабатывают на ней миллиарды", - отметила кандидат в президенты.

Ю.Тимошенко заверила, что именно на действующей власти лежит ответственность за незаконное повышение цен на газ для населения, что стало еще одним источником обогащения за счет людей.

Во время встречи с жителями г.Ладыжин Ю.Тимошенко заверила: "После выборов украинский газ будет направлен ​​на нужды населения и бюджетной сферы, как это было до 2014 года, а его цена будет снижена вдвое".