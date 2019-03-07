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08:56 07.03.2019

ЦИК не смогла закупить коробки для доставки бюллетеней из участковых в окружные комиссии после подсчета голосов на выборах

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ЦИК не смогла закупить коробки для доставки бюллетеней из участковых в окружные комиссии после подсчета голосов на выборах

Центральная избирательная комиссия Украины не смогла закупить архивные боксы (картонные коробки) для доставки бюллетеней и другой избирательной документации от участковых в окружные избирательные комиссии после подсчета голосов на выборах.

Как сообщает пресс-служба комиссии, 24 января 2019 года тендерный комитет ЦИК объявил о проведении процедуры открытых торгов о закупке услуг по изготовлению и доставке указанных коробок через систему ProZorro. К 24 февраля 2019 года в тендерный комитет поступили лишь два предложения с неполным комплектом документов.

"Поэтому 5 марта 2019 года тендерный комитет ЦИК был вынужден отклонить эти предложения как такие, которые не соответствуют условиям тендерной документации. Таким образом, в соответствии с законом Украины "О публичных закупках" торги по закупке указанных боксов были отменены", - указывают в ЦИК.

В комиссии поясняют, что за время, оставшееся до дня голосования на выборах президента 31 марта, повторные торги по изготовлению архивных боксов провести уже невозможно. "Следовательно, вопрос, каким образом и в чем будут доставляться избирательные бюллетени и другая документация в ОИК, остался открытым", - подчеркнули в ЦИК.

Комиссия предупреждает, что в связи с этим главы и члены участковых комиссий будут вынуждены доставлять избирательную документацию в подручных средствах, часто не предназначенных для этого.

Центризбирком отмечает, что выборы президента 31 марта 2019 года стали первыми, когда ему приходится применять закон Украины "О публичных закупках", а определенные им временные рамки не учитывают быстротечности избирательного процесса. В частности, под угрозой оказалась закупка транспортных услуг и канцелярских принадлежностей окружными комиссиями.

Теги: #бюллетени #коробки #цик
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