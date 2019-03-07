Выборы2019

Выборы

08:25 07.03.2019

Суд 7 марта рассмотрит иск Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

1 мин читать
Суд 7 марта рассмотрит иск Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Шестой апелляционный административный суд назначил на 7 марта рассмотрение иска кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко действующему главе государства, кандидату в президенты Петру Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, он просит суд признать предвыборной агитацией информацию в виде 74 фотографий о рабочей поездке П.Порошенко 2 марта в Одесскую область, размещенную на официальном сайте президента.

А.Гриценко просит суд обязать П.Порошенко оплатить эту предвыборную, по его мнению, агитацию из его избирательного фонда и воздержаться от использования для этих целей бюджетных средств.

Кроме того, А.Гриценко подал в указанный суд еще два аналогичных иска, которые касаются размещенной видеозаписи с рабочей поездки П.Порошенко 1 марта в Донецкую область под названием "Глава государства: Есть факты – в тюрьму. Нет фактов, тогда прекратите раскачивать ситуацию" и фоторепортажа об этой же поездке в количестве 56 фотографий.

Теги: #порошенко #суд #гриценко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:01 06.03.2019
Суд 7 марта рассмотрит иск Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Суд 7 марта рассмотрит иск Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

21:24 06.03.2019
Порошенко и Хейл обсудили вопрос освобождения захваченных РФ украинских моряков и политзаключенных – посольство США

Порошенко и Хейл обсудили вопрос освобождения захваченных РФ украинских моряков и политзаключенных – посольство США

20:34 06.03.2019
Штаб Бойко оспаривает в суде запрет трансляции на "UА:Перший" предвыборного ролика кандидата

Штаб Бойко оспаривает в суде запрет трансляции на "UА:Перший" предвыборного ролика кандидата

20:02 06.03.2019
Суд арестовал экс-замдиректора департамента "Спецтехноэкспорта" Панасенко с правом залога в 5 млн грн – СМИ

Суд арестовал экс-замдиректора департамента "Спецтехноэкспорта" Панасенко с правом залога в 5 млн грн – СМИ

19:21 06.03.2019
Кандидат в президенты Украины Кривонос заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Порошенко

Кандидат в президенты Украины Кривонос заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Порошенко

19:20 06.03.2019
Кандидат в президенты Украины Кривонос заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Порошенко

Кандидат в президенты Украины Кривонос заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Порошенко

19:17 06.03.2019
Гриценко требует, чтобы нардеп от БПП Бригинец публично опроверг обвинения в его адрес и оплатил судебный сбор

Гриценко требует, чтобы нардеп от БПП Бригинец публично опроверг обвинения в его адрес и оплатил судебный сбор

19:08 06.03.2019
Суд по делу о взрыве возле Дворца спорта в Харькове повторно исследует уже исследованные материалы

Суд по делу о взрыве возле Дворца спорта в Харькове повторно исследует уже исследованные материалы

18:29 06.03.2019
ВККСУ определила победителей конкурса в ВАКС

ВККСУ определила победителей конкурса в ВАКС

17:40 06.03.2019
Порошенко выступает за изменения в законодательство для большей открытости гособоронзаказа

Порошенко выступает за изменения в законодательство для большей открытости гособоронзаказа

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

Находящиеся за рубежом украинцы могут подавать заявления о включении в список избирателей до 25 марта - МИД

101 избирательный участок откроется за границей на выборах президента Украины - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители задержали лиц, которые пытались дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться – Луценко

На Днепропетровщине опечатали офис команды Зеленского

ЦИК обратилась к СБУ и Нацполиции из-за заявления "Нацдружины" о применении силы на президентских выборах

Бойко: Пенсионеры Донбасса должны получать пенсии, которые заработали

Рада принимает популистские законы, которые в будущем могут быть пересмотрены – Кива

В Украине с приближением выборов хакеры все чаще пытаются получить доступ к компьютерам госслужащих - киберполиция

Две трети заявлений о нарушениях в ходе предвыборной кампании в Харьковской области не подтвердились - полиция

Наливайченко: Все миллиарды слепого траста Порошенко должны быть конфискованы в бюджет Украины

Гриценко пригласил на дебаты всех ключевых кандидатов на пост президента

Кива: Об украинских пленных надо говорить постоянно, и не важно, на каком языке

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА