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19:50 06.03.2019

На Днепропетровщине опечатали офис команды Зеленского

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На Днепропетровщине опечатали офис команды Зеленского

Сегодня утром в городе Павлоград Днепропетровской области опечатали офис команды кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, сообщают в пресс-службе В.Зеленского.

"Сегодня утром опечатали офис Зе!Команды в Днепропетровской области, город Павлоград. Мы шокированы поведением людей-хейтеров Зеленского!", - говорится в сообщении команды кандидата в президенты в Facebook.

Отмечается, что на офис "Зе! Команды" также было прикреплено письмо о штрафе в 10 000 грн и немедленное расторжение договора без возврата оплаты за аренду.

"В первый же день работы у нас был большой поток желающих присоединиться к команде и стать членом Зе! Команды. Увидев большую активность граждан нашего округа, администрация Гулливера, совместно с нанятой охраной, члены которой с ГО "Национальный корпус", ворвались в офис и администратор ТЦ вела себя агрессивно и на замечание не реагировала. Заставила снять всю атрибутику Зе!Команды. Когда менеджеры начали снимать плакаты, она вырвала один и порвала. Администрация с охраной вывела всех людей, работавших и заполнявших анкеты", - рассказал представитель "Зе! Команды" в Павлограде.

Теги: #зе_команда #зеленский #владимир_зеленский #павлоград #команда_зеленського
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