Гриценко требует, чтобы нардеп от БПП Бригинец публично опроверг обвинения в его адрес и оплатил судебный сбор

Апелляционную жалобу народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Александра Бригинца, которую он подал после того, как Днепровский районный суд Киева признал недостоверной распространенную им информацию относительно кандидата в президенты Анатолия Гриценко, оставили без рассмотрения, сообщил сам лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты А.Гриценко.

"На решение Днепровского районного суда города Киева от 28 января Бригинец попытался подать апелляционную жалобу, но не удалось - жалобу ему вернули без рассмотрения. Решение суда вступило в законную силу и должно быть исполнено", - написал он на своей странице в Facebook и обнародовал исполнительные листы.

А.Гриценко требует, чтобы А.Бригинец публично опроверг обвинения в его адрес и оплатил судебный сбор.

"Депутат от БПП Бригинец распространил ложную информацию обо мне (о якобы распродажи вооружений и военной техники) - теперь он должен ее публично опровергнуть да еще и выплатить в мою пользу 1409,60 грн судебного сбора", - отметил политик.