Выборы2019

Выборы

19:17 06.03.2019

Гриценко требует, чтобы нардеп от БПП Бригинец публично опроверг обвинения в его адрес и оплатил судебный сбор

1 мин читать
Гриценко требует, чтобы нардеп от БПП Бригинец публично опроверг обвинения в его адрес и оплатил судебный сбор

Апелляционную жалобу народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Александра Бригинца, которую он подал после того, как Днепровский районный суд Киева признал недостоверной распространенную им информацию относительно кандидата в президенты Анатолия Гриценко, оставили без рассмотрения, сообщил сам лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты А.Гриценко.

"На решение Днепровского районного суда города Киева от 28 января Бригинец попытался подать апелляционную жалобу, но не удалось - жалобу ему вернули без рассмотрения. Решение суда вступило в законную силу и должно быть исполнено", - написал он на своей странице в Facebook и обнародовал исполнительные листы.

А.Гриценко требует, чтобы А.Бригинец публично опроверг обвинения в его адрес и оплатил судебный сбор.

"Депутат от БПП Бригинец распространил ложную информацию обо мне (о якобы распродажи вооружений и военной техники) - теперь он должен ее публично опровергнуть да еще и выплатить в мою пользу 1409,60 грн судебного сбора", - отметил политик.

Теги: #бригинец #выборы #гриценко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:20 06.03.2019
Кандидат в президенты Украины Кривонос заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Порошенко

Кандидат в президенты Украины Кривонос заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Порошенко

18:44 06.03.2019
ЦИК обратилась к СБУ и Нацполиции из-за заявления "Нацдружины" о применении силы на президентских выборах

ЦИК обратилась к СБУ и Нацполиции из-за заявления "Нацдружины" о применении силы на президентских выборах

16:48 06.03.2019
Бойко: Пенсионеры Донбасса должны получать пенсии, которые заработали

Бойко: Пенсионеры Донбасса должны получать пенсии, которые заработали

15:26 06.03.2019
С приближением выборов хакеры все чаще пытаются получить доступ к компьютерам госслужащих

С приближением выборов хакеры все чаще пытаются получить доступ к компьютерам госслужащих

15:03 06.03.2019
Две трети заявлений о нарушениях в ходе предвыборной кампании в Харьковской области не подтвердились - полиция

Две трети заявлений о нарушениях в ходе предвыборной кампании в Харьковской области не подтвердились - полиция

14:46 06.03.2019
Наливайченко: Все миллиарды слепого траста Порошенко должны быть конфискованы в бюджет Украины

Наливайченко: Все миллиарды слепого траста Порошенко должны быть конфискованы в бюджет Украины

14:17 06.03.2019
Гриценко пригласил на дебаты всех ключевых кандидатов на пост президента

Гриценко пригласил на дебаты всех ключевых кандидатов на пост президента

12:59 06.03.2019
СБУ сообщает о предупреждении хакерских атак на госорганы, задействованные в выборах

СБУ сообщает о предупреждении хакерских атак на госорганы, задействованные в выборах

12:55 06.03.2019
Верховный Суд подтвердил легитимность разъяснения ЦИК по ведению предвыборной агитации

Верховный Суд подтвердил легитимность разъяснения ЦИК по ведению предвыборной агитации

12:46 06.03.2019
ОБСЕ проводит мониторинг 7 украинских телеканалов на соблюдение избирательного законодательства

ОБСЕ проводит мониторинг 7 украинских телеканалов на соблюдение избирательного законодательства

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

Находящиеся за рубежом украинцы могут подавать заявления о включении в список избирателей до 25 марта - МИД

101 избирательный участок откроется за границей на выборах президента Украины - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители задержали лиц, которые пытались дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться – Луценко

На Днепропетровщине опечатали офис команды Зеленского

Рада принимает популистские законы, которые в будущем могут быть пересмотрены – Кива

В Украине с приближением выборов хакеры все чаще пытаются получить доступ к компьютерам госслужащих - киберполиция

Кива: Об украинских пленных надо говорить постоянно, и не важно, на каком языке

НОТУ об отказе транслировать ролик Бойко: Утверждение "Оппозиционной платформы - За жизнь" о цензуре - ложное

Гриценко призывает уволить Холодницкого

Бойко рассказал о своих главных пяти шагах после победы на выборах

У Зеленского рассказали, как борются с "чернухой"

Вилкул представил в Европарламенте План по восстановлению мира в Украине

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА