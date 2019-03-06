ЦИК обратилась к СБУ и Нацполиции из-за заявления "Нацдружины" о применении силы на президентских выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась к Службе безопасности Украины и Национальной полиции с просьбой проверить заявление представителя "Национальной дружины" о возможности применения физической силы на президентских выборах.

"Решение принято в связи с тем, что в комиссию поступает информация о возможных намерениях использования статуса официальных наблюдателей от общественных организаций во время очередных выборов президента Украины для целей и способами, кототые не предусмотренны законодательством Украины о выборах", - говорится в сообщении Центризбиркома на официальной странице в Facebook в среду.

В ЦИК отметили, что в комиссию поступило обращение общественной организации "Гражданское движение поддержки реформ" по поводу проверки деятельности общественных организаций, которым ЦИК предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах. Причиной этого стала информация данной организации о том, что некоторые из таких организаций причастны к сотрудничеству с незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными РФ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Также, отмечают в комиссии, в СМИ распространяются сообщения о возможности применения официальными наблюдателями от общественных организаций силы в случае обнаружения, по их мнению, нарушений закона во время выборов. В частности, на сайте "Радио Свобода" размещена статья под названием "Наблюдатели от "Нацдружин" на участках могут действовать силой, если будут фальсификации - представитель".

"ЦИК считает недопустимым злоупотребление предоставленными официальным наблюдателям правами или использования их в целях, не связанных с наблюдением за выборами. Комиссия своим постановлением обратилась в СБУ для проведения проверки изложенных в этом постановлении, СМИ обстоятельств и в случае выявления оснований - принятие определенных законодательством Украины меры реагирования, а также к Национальной полиции с целью принятия мер по обеспечению законности и правопорядка во время очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в заявлении ЦИК.